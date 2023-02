Tín hiệu vui về thu ngân sách

Số thu ngân sách tháng 1/2023 là tin vui đối với Quảng Nam đầu xuân, trước những dự báo về nhiều khó khăn, thách thức.

Nguồn lực ngân sách địa phương có dồi dào hay không đều dựa nhiều vào năng lực sản xuất, kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp. Ảnh: T.D

Thuận lợi bước đầu

Sở Tài chính công bố số thu ngân sách tháng 1/2023 của Quảng Nam đạt 2.838/26.680 tỷ đồng, đạt 11% so dự toán HĐND tỉnh giao, nhưng chỉ bằng 83% số thu của tháng 1/2022 (3.436 tỷ đồng). Thu nội địa khoảng 2.471/20.880 tỷ đồng, đạt 12% dự toán, tăng 3% so tháng 1/2022 (2.403 tỷ đồng). Không kể tiền sử dụng đất và xổ số kiến thiết, thu nội địa khoảng 2.399/18.500 tỷ đồng, đạt 13%, tăng 6% so tháng 1/2022 (2.264 tỷ đồng).

Số thu từ doanh nghiệp nhà nước trung ương đạt 19% (124/650 tỷ đồng), doanh nghiệp nhà nước địa phương đạt 40% (27/68 tỷ đồng), FDI đạt 20% (227/1.160 tỷ đồng) và thu từ doanh nghiệp tư nhân 13% (1.866/14.329 tỷ đồng).

So với số thu tháng 1/2022, số thu từ 4 khu vực doanh nghiệp này đều có mức tăng trưởng lần lượt là 63%, 58%, 51% và 06%. Các sắc thuế còn lại (trừ thu từ xổ số kiến thiết đạt hơn 226%), đều thấp hơn mức thu cùng kỳ.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đã ký chỉ thị tăng cường thu ngân sách năm 2023, yêu cầu chính quyền địa phương, các sở ban ngành liên quan phối hợp với ngành thuế theo thẩm quyền và trách nhiệm cụ thể để có thể thu hút đầu tư, thúc đẩy sản xuất kinh doanh.

HĐND tỉnh xác định chỉ tiêu tổng thu ngân sách nhà nước năm 2023 là 26.680 (thu nội địa 20.880 tỷ đồng và thu xuất nhập khẩu 5.800 tỷ đồng). Nếu tính bình quân số thu mỗi tháng theo dự toán hơn 2.223 tỷ đồng, thì con số thu 2.838 tỷ đồng ngay trong tháng 1 là kết quả khả quan.

Ngày 27/1/2023, Thaco Group công bố sẽ mở rộng đầu tư tất cả ngành nghề tại Chu Lai, từ sản xuất, lắp ráp ô tô, vận tải cảng biển, logistic, phát triển cơ khí, công nghiệp hỗ trợ, đầu tư thêm nhiều dự án hạ tầng (đô thị, nhà máy sản xuất nông lâm nghiệp...), để có thể mang lại (dự kiến) cho ngân sách Quảng Nam hơn 26.800 tỷ đồng.

Nhìn vào số thuế đóng góp từ Thaco Group, cộng thêm nguồn lực từ hơn 9.000 doanh nghiệp đang hoạt động tại địa phương, dễ thấy việc thực hiện kế hoạch thu ngân sách năm 2023 có nhiều thuận lợi.

Dự lường khó khăn

Tuy nhiên, các cơ quan tài chính vẫn lo lắng. Bất ổn chính trị và kinh tế của thế giới, thị trường xăng dầu, tỷ suất hối đoái, lãi suất ngân hàng tăng, biến động phức tạp sẽ tác động mạnh đến nền kinh tế. Các chính sách kích cầu kinh tế hết hiệu lực, sẽ không còn số thu phát sinh đột biến như năm 2022.

Nền kinh tế dù đã có chút hồi phục, nhưng không thể có được tốc độ tăng trưởng như các năm trước dịch bệnh. Ngoài ra, chưa biết sẽ có thêm bao nhiêu cơ chế, chính sách từ Trung ương ban hành để vực dậy nền kinh tế, nhưng cũng sẽ kéo theo việc làm suy giảm nguồn thu đã dự lường của địa phương...

Theo ông Đặng Phong – Giám đốc Sở Tài chính, Quảng Nam xác định năm 2023 sẽ là năm khó khăn toàn cầu, từ việc chống lạm phát, thắt chặt các chính sách tiền tệ, tín dụng. Chiến sự các nơi trên thế giới vẫn tiếp diễn, sẽ làm đứt gãy chuỗi cung ứng nguyên liệu đầu vào và sản phẩm đầu tư. Vì vậy, sẽ còn rất nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp địa phương.

Ngân sách tỉnh dự báo sẽ gặp khó khăn. Tuy nhiên, ông Đặng Phong cho hay địa phương đã lường được những tác động đến nền kinh tế, nên đã chủ động điều hành ngân sách ngay từ đầu năm.

Chính quyền và cơ quan quản lý đã đề nghị doanh nghiệp xây dựng các kế hoạch sản xuất, kinh doanh sát thực tế, nhất là các tập đoàn, doanh nghiệp có tỷ trọng thu ngân sách lớn như Thaco Group; các nhà máy thủy điện, rượu, bia, nước giải khát, các doanh nghiệp FDI... Hy vọng sẽ đạt được kế hoạch thu ngân sách đề ra.

Thu từ xuất nhập khẩu nhiều hay ít chỉ có tác động đến chỉ tiêu tăng trưởng và thành quả kinh tế của địa phương, không ảnh hưởng nhiều đến nguồn lực phân bổ chi tiêu cho địa phương. Quan trọng nhất là thu nội địa.

Ông Nguyễn Văn Tiếp – Cục trưởng Cục Thuế nói đã dự lường được những khó khăn sẽ gặp phải. Số thu nội địa tháng 1/2023 có gia tăng, nhưng chưa thể nói được điều gì vì trong số thu tăng đó có phần nhiều thu nợ từ các doanh nghiệp. Doanh nghiệp vẫn chưa hết khó khăn. Ngành thuế sẽ nỗ lực hết mình để không chỉ đạt mà còn tăng thu, ít nhất khoảng 1.000 tỷ đồng về thu nội địa cho năm 2023.