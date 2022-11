Tỉnh nào sẽ về đích trước trong top câu lạc bộ ''thu ngân sách 50.000 tỷ đồng''?

(QNO) - Quảng Ninh, Thanh Hoá và Hưng Yên là những địa phương chưa từng lọt top thu ngân sách 50.000 tỷ đồng những năm trước, nhưng năm nay đã có số thu trên 40.000 tỷ đồng.

Hưng Yên

Hưng Yên là tỉnh có số thu ngân sách gần mốc 50.000 tỷ đồng nhất.

Tính chung 10 tháng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên ước đạt 47.580 nghìn tỷ đồng, tăng 211,15% so với cùng kỳ năm trước và vượt 143,73% kế hoạch năm.

Quảng Ninh

Địa phương đứng ngay sau Hưng Yên về thu ngân sách là Quảng Ninh.

Trong 10 tháng năm 2022, Quảng Ninh thực hiện tốt “mục tiêu kép”, giữ vững đà tăng trưởng GRDP hơn hai con số trong 6 năm liên tiếp 2016 - 2021 và dự báo cả năm 2022.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 10 tháng đạt 44.870 tỷ đồng (tăng 19% cùng kỳ), trong đó thu nội địa đạt 32.470 tỷ đồng (tăng 13% cùng kỳ). Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thực hiện dự toán chi ngân sách địa phương còn bộc lộ một số hạn chế, yếu kém, tiến độ giải ngân chi đầu tư phát triển, triển khai các công trình, dự án đầu tư công trọng điểm không đạt yêu cầu đề ra.

TP.Hạ Long - thủ phủ của Quảng Ninh, được phát triển theo hướng đô thị thông minh, hiện đại.

Thanh Hoá

Theo UBND tỉnh Thanh Hóa, lũy kế 10 tháng năm 2022, thu ngân sách trên địa bàn tỉnh ước đạt 43.061 tỷ đồng, bằng 145% dự toán và tăng 60% so với cùng kỳ. Trong đó thu nội địa ước đạt 26.078 tỷ đồng, bằng 140% dự toán và tăng 48% so với cùng kỳ; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 16.983 tỷ đồng, bằng 154% dự toán, tăng 82% so với cùng kỳ.

Trong đó, chỉ riêng phần thu từ mặt hàng dầu thô đã đạt 13.702,88 tỷ đồng.