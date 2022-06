Tốc độ tăng trưởng kinh tế của Quảng Nam cao thứ 4 cả nước

(QNO) - Sáng nay 24.6, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì phiên họp với các sở ngành nhằm thảo luận, góp ý hoàn thiện và thông qua các nội dung dự kiến trình Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa X sắp tới. Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân, Nguyễn Hồng Quang, Hồ Quang Bửu cùng dự phiên họp.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì phiên họp sáng nay 24.6. Ảnh: N.Đ

Dự thảo báo cáo đánh giá về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm do Sở Kế hoạch - đầu tư trình bày đưa ra nhận định, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) tăng cao, cho thấy sự thích nghi, khả năng chống chịu và xu thế phục hồi nền kinh tế trên địa bàn tỉnh đã có tiến triển, khởi sắc.

Cụ thể, tổng sản phẩm trên địa bàn 6 tháng đầu năm 2022 hơn 34.866 tỷ đồng (theo giá so sánh 2010); tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) tăng 12,8% - tăng gần 3,1% so với cùng kỳ năm 2019, cao thứ 4 của cả nước, đứng vị trí thứ 2 trong vùng Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung, là địa phương có mức tăng trưởng cao nhất trong khu vực kinh tế trọng điểm miền Trung.

Quy mô nền kinh tế ước tính 6 tháng đầu năm đạt gần 60 nghìn tỷ đồng (giá hiện hành), xếp vị thứ 16/63 tỉnh, thành phố, đứng thứ 3/14 tỉnh, thành phố (xếp sau Thanh Hóa và Nghệ An) trong vùng Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung, đứng đầu khu vực trọng điểm miền Trung.

Quang cảnh phiên họp sáng nay 24.6. Ảnh: N.Đ

Theo phân tích của Sở Kế hoạch - đầu tư, khu vực công nghiệp và xây dựng duy trì phát triển, phục hồi mạnh mẽ. Theo đó, tốc độ tăng trưởng khu vực công nghiệp - xây dựng ước tính 6 tháng đầu năm 2022 tăng 22% so với cùng kỳ năm trước; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao và là động lực dẫn dắt tăng trưởng của toàn ngành kinh tế, đạt tốc độ tăng trưởng 22,7%.

Hoạt động du lịch trước đây do ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19 đã dần phục hồi khi Quảng Nam được chọn đăng cai Năm du lịch quốc gia 2022. Tổng lượt khách tham quan, lưu trú du lịch lũy kế 6 tháng đầu năm 2022, ước đạt gần 2,3 triệu lượt khách, tăng gấp 7 lần so với cùng kỳ năm 2021, đạt 56% so với cùng kỳ năm 2019.

Về thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 6 tháng đầu năm, theo Sở Kế hoạch - đầu tư ước thực hiện là 19.919 tỷ đồng, đạt 84% dự toán và tăng 53% so với cùng kỳ; trong đó, thu nội địa 14.838 tỷ đồng, đạt 78% dự toán năm và tăng 42% so với cùng kỳ.

Thu ngân sách chủ yếu ở khu vực công thương, ngoài quốc doanh như từ Tập đoàn Ô tô Trường Hải và các doanh nghiệp thủy điện với tổng doanh thu đạt 11.419 tỷ đồng, chiếm gần 77,3% thu nội địa, đạt 94% dự toán, tăng 69% so với cùng kỳ...