Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 1 tăng cao

(QNO) - Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 1/2023 trên địa bàn Quảng Nam ước đạt gần 5.700 tỷ đồng, tăng 11% so với tháng trước và tăng 5,3% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 4.500 tỷ đồng, chiếm 79% tổng mức và tăng 4,8% so với cùng kỳ năm 2022; doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống ước đạt hơn 715 tỷ đồng, tăng 6,2% so với tháng trước và tăng 7,8% so với cùng kỳ.

Tháng 1/2023 trúng vào dịp Tết Nguyên đán, vì vậy giá cả một số mặt hàng có biến động lớn, đặc biệt vào những ngày cận tết; chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 1 tăng 0,9% so với tháng trước và tăng 5,54% so với cùng kỳ năm 2022.

* Chỉ số sản xuất ngành công nghiệp tháng 1/2023 giảm 29% so với tháng trước và giảm 43% so với cùng kỳ năm 2022.

Một số ngành công nghiệp có chỉ số sản xuất tăng so với cùng kỳ năm trước là sản xuất da và các sản phẩm có liên quan tăng 17%; sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy tăng 2,9%; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn tăng 15,4%; công nghiệp chế biến, chế tạo khác tăng 12%; khai thác, xử lý và cung cấp nước tăng 6,7%…

Một số ngành công nghiệp sản xuất giảm như: sản xuất chế biến thực phẩm giảm 53%; sản xuất trang phục giảm 65%; sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu giảm 93%; sản xuất giường, tủ, bàn, ghế giảm 50%; sản xuất xe có động cơ giảm 63%…