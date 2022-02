Triển vọng thị trường bất động sản miền Trung

(QNO) - Năm 2022 dự báo thị trường bất động sản (BĐS) miền Trung sẽ hồi phục tích cực ở hầu hết phân khúc như căn hộ, nhà phố/biệt thự, BĐS nghỉ dưỡng, đặc biệt là phân khúc đất nền tại Quảng Nam.

Phân khúc đất nền ở Quảng Nam được dự báo khởi sắc trong năm 2022. Ảnh: K.L

Nguồn cung đất nền tăng

Tính đến hết năm 2021, thị trường đất nền tại 3 địa phương liền kề gồm Quảng Nam - Đà Nẵng - Thừa Thiên Huế ghi nhận 17 dự án mở bán (chỉ tính dự án diện tích hơn 2ha), bao gồm 7 dự án mới và 10 dự án thuộc giai đoạn mở bán tiếp theo. Nguồn cung thị trường đạt khoảng 1.670 sản phẩm, tăng 60% so với năm 2020; tỷ lệ tiêu thụ chung đạt khoảng 68% (tương ứng 1.138 sản phẩm). Quảng Nam chiếm 85% nguồn cung đất nền, còn lại Đà Nẵng (15%).

Tương tự, thị trường căn hộ cũng ghi nhận 7 dự án mở bán (khoảng 910 căn), hầu hết dự án tập trung tại Đà Nẵng. So với năm 2020, tổng nguồn cung chỉ bằng 80% (1.137 căn), lượng tiêu thụ đạt 591 căn, chỉ bằng 65% nguồn cung mới và bằng 88% so với năm 2020 (673 căn). Đà Nẵng có nguồn cung và lượng tiêu thụ tăng mạnh so với năm 2020 trở về trước, loại hình căn hộ hạng C (dưới 35 triệu đồng/m2) giữ vai trò chủ đạo.

Dù vậy, nguồn cung mới nhà phố, biệt thự tại 3 địa phương tăng khá mạnh. Năm 2021 thị trường đón nhận 1.036 căn mở bán đến từ 11 dự án, tăng gấp 3,7 lần so với năm trước (280 căn). Tỷ lệ tiêu thụ đạt 67%, tương đương 692 căn, gấp 2,8 lần so với năm 2020. Thừa Thiên Huế dẫn đầu về nguồn cung và lượng tiêu thụ cả 3 thị trường. Riêng phân khúc BĐS nghỉ dưỡng ghi nhận nguồn cung khan hiếm.

Ông Võ Hồng Thắng - Trưởng phòng R&D Công ty CP DKRA Việt Nam nhận định, năm 2022 nguồn cung mới và sức cầu của phân khúc đất nền có thể tăng so với năm 2021, tập trung chủ yếu ở Quảng Nam, trong khi Đà Nẵng và Thừa Thiên Huế tiếp tục duy trì sự khan hiếm.

Riêng phân khúc căn hộ, nguồn cung mới duy trì mức tương đương hoặc tăng nhẹ so với năm 2021 (dao động 1.200 - 1.500 căn). Các dự án mới vẫn chủ yếu tập trung ở Đà Nẵng, riêng Quảng Nam có thể tiếp tục thiếu vắng nguồn cung mới. Giá bán và thanh khoản thị trường thứ cấp có thể phục hồi khi các tỉnh thành từng bước khôi phục kinh tế, hoạt động du lịch mở cửa trở lại.



Triển vọng thị trường

Tại buổi báo cáo toàn cảnh thị trường BĐS Thừa Thiên Huế - Đà Nẵng - Quảng Nam năm 2021 do Công ty CP DKRA Việt Nam tổ chức ngày 24.2 tại Đà Nẵng, ông Cấn Văn Lực - Chuyên gia kinh tế trưởng BIDV và là thành viên Hội đồng tư vấn chính sách tài chính - tiền tệ quốc gia khẳng định, mặc dù vẫn còn nhiều rủi ro thách thức, nhưng triển vọng hồi phục của thị trường BĐS năm 2022 vẫn rất sáng sủa.

Nhận định này dựa trên các cơ sở như kinh tế phục hồi nhanh do chương trình phòng chống dịch bệnh của Chính phủ hiệu quả; Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội 2022 - 2023 (gần 35 nghìn tỷ đồng) đã được Quốc hội thông qua; Chiến lược phát triển nhà ở 2021 - 2030 (đang hoàn thiện); tốc độ đô thị hóa đang diễn ra mạnh mẽ (theo kế hoạch đạt 45% năm 2025 và 50% năm 2030)…

Chuyên gia đánh giá cao cơ hội phục hồi thị trường BĐS miền Trung. Ảnh: K.L

Thực tế, từ cuối năm 2021 các tín hiệu cho sự khởi đầu một thời kỳ mới đã xuất hiện trên thị trường BĐS sau khoảng thời gian yên ắng do tác động của dịch Covid-19. Không chỉ các chủ đầu tư chuẩn bị đón “sóng”, nhiều nhà đầu tư cả nước cũng đang hướng trở lại khu vực miền Trung, nhất là Quảng Nam, Đà Nẵng.

Các chuyên gia cho rằng, 3 địa phương Quảng Nam - Đà Nẵng - Thừa Thiên Huế hội tụ nhiều điều kiện tương đồng về địa lý, tiềm năng du lịch, hạ tầng giao thông, kinh tế - xã hội…, vì vậy có khả năng cộng hưởng giá trị, tạo ra động lực phát triển mới cho toàn khu vực với sự hình thành của cụm đô thị liên kết Huế - Đà Nẵng - Quảng Nam.

Tín hiệu tích cực khi hàng loạt công trình giao thông trọng điểm được triển khai, hoàn thiện tiếp tục “khép kín” cung đường du lịch Huế - Đà Nẵng - Quảng Nam, đặc biệt việc mở trở lại các chuyến bay quốc tế sẽ mang đến nhiều triển vọng phục hồi cho thị trường BĐS nghỉ dưỡng tại 3 địa phương khi các nhà đầu tư du lịch quay trở lại.

Theo TS-KTS. Ngô Viết Nam Sơn, liên kết vùng sẽ giúp phát triển địa ốc nhiều hơn. Cụ thể, nếu làm tốt vấn đề quy hoạch, giải quyết tốt vấn đề kết nối xuyên suốt thì dù có dịch bệnh kinh tế vẫn đi lên, BĐS vẫn đi lên.

“Đà Nẵng - Quảng Nam đang bắt tay triển khai dự án khơi thông lòng sông Cổ Cò và đưa vào sử dụng hệ thống giao thông kết nối các khu đô thị, khu nghỉ dưỡng ven biển. Đây là tuyến giao thông đường thủy và du lịch quan trọng nối liền Đà Nẵng và Hội An. Việc xây dựng thành phố ven sông Cổ Cò được xem là động lực kinh tế, kích thích sự phát triển cho cả Quảng Nam và Đà Nẵng. Tính chất cộng hưởng qua lại của dự án này sẽ tạo sức bật kinh tế cho cả 2 thị trường” - ông Sơn phân tích.

Ông Sơn cũng cho rằng, dưới góc nhìn liên kết vùng, việc hình thành cụm đô thị liên kết Huế - Đà Nẵng - Quảng Nam là điều tất yếu. Với định hướng này, cả 3 đô thị sẽ cùng nhau nâng giá trị đóng góp cho kinh tế cả nước cũng như của vùng lên tầm cao mới, sẵn sàng cho bước chuyển mình, đột phá, phát triển trong thời gian tới.