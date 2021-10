Trụ điện ngã đổ, vùng cao Tây Giang mất điện hoàn toàn

Bắc Trà My: Mất điện, ngập cục bộ, giao thông chia cắt

NGUYỄN BÌNH | 17/10/2021 - 08:31

(QNO) - Từ chiều tối ngày 16 đến sáng nay 17.10, trên địa bàn huyện Bắc Trà My liên tục có mưa to đến rất to; mực nước sông suối dâng lên nhanh gây ngập lụt, chia cắt giao thông cục bộ ở nhiều nơi.