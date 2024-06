An ninh trật tự Kịp thời dập tắt vụ cháy nhà ở xã Lăng (QNO) - Đám cháy bùng phát từ nhà dân ở thôn Arớh (xã Lăng, Tây Giang) được các lực lượng kịp thời dập tắt.

Các lực lượng phối hợp chữa cháy. Ảnh: Công an cung cấp

Vụ cháy bùng phát vào khoảng 11 giờ 55 trưa nay 7/6. Lửa bốc lên từ một căn nhà làm bằng gỗ, mái lợp tôn nằm trong khu vực đông dân tại thôn Arớh.

Nhận tin báo cháy, lãnh đạo Công an huyện Tây Giang chỉ đạo Công an xã Lăng triển khai ngay phương án chữa cháy theo phương châm “4 tại chỗ”; huy động lực lượng chữa cháy của Công an xã, dân quân thường trực, tổ liên gia an toàn PCCC tại xã Lăng và lực lượng, phương tiện chữa cháy từ Công an huyện.

Thành viên tổ liên gia tích cực khống chế không để cháy lan. Ảnh: Công an cung cấp

Nhờ triển khai tốt phương châm “4 tại chỗ”, các lực lượng nhanh chóng khống chế vụ cháy, kịp thời di chuyển tài sản giúp dân; đồng thời chống cháy lan sang khu vực nhà dân khác.

Đến 13 giờ cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế, không gây thiệt hại về người, giảm thiệt hại về tài sản.