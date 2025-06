Nhà nước và cử tri Kỳ họp thứ 33 HĐND tỉnh Quảng Nam (khóa X): Bước sang chương mới trong hoạt động dân cử Là kỳ họp thường lệ giữa năm, Kỳ họp thứ 33 của HĐND tỉnh (khóa X) tập trung đánh giá kết quả tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và cho ý kiến các nội dung theo thẩm quyền. Nhưng đặc biệt hơn, kỳ họp lần này cũng khép lại hoạt động dân cử nhiệm kỳ 2021 - 2026 và sau gần 28 năm “ra riêng” của HĐND tỉnh, có ý nghĩa chuyển giao, sẵn sàng chuẩn bị cho giai đoạn phát triển mới từ ngày 1/7 tới.

Ngày 24/6, HĐND tỉnh Quảng Nam (khóa X) tổ chức Kỳ họp thứ 33, cũng là kỳ họp cuối cùng khép lại hoạt động của HĐND tỉnh gần 28 năm chia tách đơn vị hành chính. Ảnh: NGUYÊN ĐOAN

Các báo cáo, ý kiến phát biểu tại kỳ họp đánh giá, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức cùng khối lượng công việc rất lớn và yêu cầu cao từ Trung ương về thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2025 tiếp tục có sự phát triển tích cực.

Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) ước tính tăng 6,5% so với cùng kỳ (quý 2 tăng 8,5%). Quy mô nền kinh tế ước đạt 64 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 5,6 nghìn tỷ đồng so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2025 là 13.200 tỷ đồng, đạt 52,8% so với dự toán, tăng 16,4% so với cùng kỳ.

Tỉnh đã tổ chức khởi công, khánh thành nhiều công trình, dự án trọng điểm chào mừng kỷ niệm 50 năm Giải phóng tỉnh Quảng Nam và 95 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Quảng Nam.Đặc biệt, tỉnh đã tập trung quyết liệt, nỗ lực cao, hoàn thành cơ bản công tác sắp xếp tinh gọn bộ máy, hợp nhất đơn vị hành chính để hình thành các đơn vị hành chính xã, phường và TP.Đà Nẵng mới, sẵn sàng tâm thế để từ ngày 1/7 tới chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Để đảm bảo triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ sau khi thực hiện hợp nhất đơn vị hành chính tỉnh Quảng Nam và TP.Đà Nẵng, các Ban của HĐND tỉnh Quảng Nam đã đưa ra một số kiến nghị đối với cơ quan thẩm quyền tại kỳ họp lần này. Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, theo ông Nguyễn Đình Tiên - Phó Trưởng ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh, hiện còn 49 nghị quyết do HĐND tỉnh ban hành còn hiệu lực thực hiện. Trong đó có 9 nghị quyết quy định các chính sách đặc thù của tỉnh còn hiệu lực đến hết năm 2025.

“Nhằm đảm bảo chính sách không bị đứt gãy, gián đoạn, không tạo khoảng trống pháp lý khi thực hiện hợp nhất đơn vị hành chính mới, ảnh hưởng đến quyền lợi của đối tượng thụ hưởng chính sách, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, đánh giá tác động của chính sách. Đồng thời nghiên cứu đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành chính sách mới đảm bảo quy định pháp luật hiện hành và phù hợp với tình hình khi hợp nhất thành đơn vị hành chính mới” - ông Tiên đề nghị.

Căn cứ quy định tại Nghị định số 116, ngày 18/7/2016 của Chính phủ và tình hình thực tiễn của tỉnh, HĐND tỉnh đã kịp thời ban hành một số chính sách hỗ trợ cho trẻ em mầm non, học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số; học sinh, sinh viên khuyết tật đang học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Qua đó đã giúp các em học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được hỗ trợ chi phí học tập, sinh hoạt, bán trú, góp phần hạn chế tình trạng học sinh bỏ học giữa chừng và nâng cao chất lượng giáo dục miền núi của tỉnh. Tuy nhiên, căn cứ pháp lý để ban hành các nghị quyết của HĐND tỉnh đã hết hiệu lực thi hành, cần được rà soát, điều chỉnh cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

Tại kỳ họp lần này, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét đưa vào Nghị quyết chung Kỳ họp thứ 33 về thống nhất chủ trương để UBND TP.Đà Nẵng mới trình ban hành chính sách cho trẻ em nhà trẻ, học sinh, học viên ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và cơ sở giáo dục.

Ông Đinh Văn Hươm - Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh cho hay, nội dung này đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho chủ trương tại Thông báo số 1181, ngày 20/6/2025, Ban Dân tộc HĐND tỉnh thống nhất với nội dung UBND tỉnh trình.

“UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương chuẩn bị hồ sơ theo quy định pháp luật, tình hình thực tiễn trên địa bàn để sớm trình cấp có thẩm quyền ban hành các chính sách liên quan, triển khai kịp thời, không bị gián đoạn ngay từ đầu năm học mới 2025 - 2026” - ông Hươm kiến nghị.