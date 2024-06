Xã hội

Lạc đường lên núi, một du khách nước ngoài được công an xã hỗ trợ

(QNO) - Du khách người Hàn Quốc đến Việt Nam du lịch không may lạc đường, không nhớ địa chỉ lưu trú và thiếu giấy tờ tùy thân đã được công an xã Trà Tân (Bắc Trà My) hỗ trợ giúp đỡ về với gia đình.