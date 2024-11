Kinh tế Lãi suất cho vay của các ngân hàng thương mại có xu hướng giảm (QNO) - Tính đến nay, trên địa bàn Quảng Nam có 32 chi nhánh ngân hàng thương mại, 3 quỹ tín dụng nhân dân, 1 văn phòng đại diện ngân hàng thương mại, 26 chi nhánh cấp 2 và 114 phòng giao dịch ngân hàng thương mại.

Giảm lãi suất cho vay sẽ giúp khách hàng tiếp cận tín dụng dễ dàng hơn. Ảnh: Q.VIỆT

Ông Phạm Trọng - Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Quảng Nam cho biết, dư nợ cho vay của các ngân hàng thương mại Quảng Nam đến cuối tháng 10/2024 đạt 109.147 tỷ đồng.

Do sản xuất kinh doanh, tiêu dùng trên địa bàn thời gian qua suy giảm dẫn đến mức tăng trưởng tín dụng của ngành ngân hàng đến nay chưa đạt được kế hoạch. Dư nợ cho vay đến cuối tháng 10 tăng 2,14% so đầu năm. Dư địa cho vay của các tổ chức tín dụng còn nhiều do chỉ tiêu tín dụng mới đạt hơn 87% kế hoạch đăng ký.

Thời gian qua, các tổ chức tín dụng trên địa bàn tuân thủ tốt các quy định về lãi suất. Ngân hàng thực hiện niêm yết công khai các mức lãi suất tại quầy giao dịch, trang tin điện tử. Đặc biệt, các ngân hàng chấp hành tốt tiết giảm chi phí để hỗ trợ hạ mặt bằng lãi suất cho vay, tạo điều kiện cho khách hàng tiếp cận tín dụng.

Bình quân lãi suất cho vay trên địa bàn ở mức 7,71%/năm. Lãi suất cho vay bình quân ở kỳ hạn ngắn là 6,72%/năm; trung hạn là 10,04%/năm; dài hạn là 9,52%/năm. Tính từ đầu năm, lãi suất cho vay của các ngân hàng trên địa bàn có xu hướng giảm khoảng 0,96 - 1,31%/năm tùy theo kỳ hạn vay, loại hình kinh tế, mục đích sử dụng khoản vay.