Cháy hơn 629ha rừng ở 13 địa phương

(QNO) - Đó là con số báo cáo của Sở NN&PTNT tại hội nghị trực tuyến đánh giá công tác phòng cháy chữa cháy rừng năm 2021 diễn ra chiều 27.8, do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì hội nghị. Ảnh: H.P

Trong số diện tích thiệt hại hơn 629ha có hơn 321ha rừng tự nhiên, nhiều diện tích không thể phục hồi và 308ha rừng trồng. Theo lý giải của Chi cục Kiểm lâm tỉnh, cháy rừng năm nay tăng đột biến so với năm 2020 (tăng 40 vụ, tăng diện tích thiệt hại 551ha rừng các loại) do thời tiết nắng nóng cực đoan, gió Tây Nam kéo dài, cây trồng đổ ngã do cơn bão số 9 năm 2020 chưa tổ chức thu dọn.

Các địa phương xảy ra nhiều vụ cháy rừng lớn cho rằng, lực lượng ứng cứu dập lửa còn phản ứng chậm; quá trình kiểm tra, giám sát phát đốt thực bì, trực sẵn sàng chữa cháy chưa tốt, nhất là vào những ngày cuối tuần.

Một vụ cháy rừng phòng hộ xảy ra ở ven biển huyện Thăng Bình. Ảnh: H.P

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu nhấn mạnh, ngành kiểm lâm và các địa phương cần chủ động thực hiện phương châm “4 tại chỗ” (lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ và chỉ huy tại chỗ) và “5 sẵn sàng” (lực lượng, phương tiện, hậu cần, chỉ huy và thông tin) nhằm kiểm soát, ngăn chặn hiệu quả thiệt hại về tài nguyên rừng khi có cháy rừng xảy ra.

Các hạt kiểm lâm, chủ rừng, chính quyền địa phương quán triệt người dân không được đốt rẫy, xử lý thực bì vào những ngày nắng nóng; đồng thời xây dựng chương trình phối hợp thực hiện giữa các lực lượng trong ứng cứu chữa cháy rừng.