Chú trọng gắn phát triển rừng với phát triển kinh tế

(QNO) - Sáng nay 4.3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu làm việc với Chi cục Kiểm lâm tỉnh về thực hiện nhiệm vụ được giao trong năm 2022.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: VIỆT NGUYỄN

Ông Trần Văn Thu - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm cho biết, trong năm 2022, tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy định về khung giá rừng và giá cho thuê rừng trên địa bàn tỉnh để làm cơ sở xác định giá trị thiệt hại về rừng, xử lý các hành vi xâm hại rừng theo đúng quy định.

Về phòng cháy chữa cháy rừng, đã rà soát các xã trọng điểm cháy rừng gửi các địa phương tham gia để bổ sung điều chỉnh vùng trọng điểm cháy; hoàn thiện thủ tục hồ sơ để mua sắm trang thiết bị phục vụ phòng cháy chữa cháy rừng năm 2022.

Chi cục Kiểm lâm đôn đốc các địa phương công bố hiện trạng rừng cấp huyện và báo cáo Sở NN&PTNT trình UBND tỉnh phê duyệt công bố hiện trạng năm 2021. Theo đó, độ che phủ rừng năm 2021 đạt 58,61% (giảm 0,72% so với năm 2020); diện tích rừng tự nhiên giảm khoảng 2.850ha chủ yếu sạt lở do mưa lũ vào cuối năm 2020.

Diện tích rừng trồng thành rừng giảm khoảng 4.821ha chủ yếu do người dân khai thác sau ngã đổ do mưa bão năm 2020; diện tích rừng trồng chưa thành rừng tăng khoảng 4.887ha do người dân trồng lại rừng trên đất đã khai thác rừng trồng và một số diện tích đất trống.

Phát triển rừng bền vững kết hợp phát triển kinh tế ở huyện Tiên Phước. Ảnh: VIỆT NGUYỄN

Chi cục Kiểm lâm kiến nghị UBND tỉnh xem xét, phê duyệt nguồn kinh phí thực hiện đền bù dự án bảo tồn voọc chà vá chân xám tại xã Tam Mỹ Tây (Núi Thành); chỉ đạo Sở TN-MT khẩn trương giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các ban quản lý rừng; thống nhất chủ trương giao Sở NN&PTNT lập đề án giao đất, giao rừng cho các ban quản lý rừng; chỉ đạo UBND cấp huyện rà soát lại diện rừng và đất rừng chưa giao, chưa cho thuê, xây dựng đề án giao đất, giao rừng.

Chi cục Kiểm lâm cũng kiến nghị bổ sung nguồn lực tăng cường năng lực phòng cháy chữa cháy, bảo vệ rừng năm 2022 và những năm tiếp theo; bổ sung biên chế công chức theo vị trí việc làm cho Chi cục Kiểm lâm...

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu yêu cầu Chi cục Kiểm lâm chú trọng hơn nữa trong Chương trình tổng thể bảo vệ và phát triển rừng bền vững kết hợp phát triển kinh tế hiệu quả trên địa bàn tỉnh; tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các đề án về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn 2030; hỗ trợ trồng rừng gỗ lớn giai đoạn 2022 - 2025.

Tham mưu giao kế hoạch phát triển rừng năm 2022 theo các nguồn vốn đã được phân bổ cho các địa phương, chủ rừng triển khai thực hiện; tham gia góp ý hoàn thiện các quy hoạch lâm nghiệp và tổ chức triển khai quy hoạch khi được phê duyệt; xây dựng kế hoạch tăng cường kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện phát triển, sử dụng rừng tại các địa phương, đơn vị...

“Ngành kiểm lâm cần chú ý hơn nữa các mô hình cải thiện sinh kế vùng đệm rừng, đẩy mạnh hợp tác với các cơ quan, ban ngành tham mưu tỉnh thực hiện các dự án, chương trình bảo vệ, phát triển rừng. Tập trung cho chuyển đổi số, cải cách hành chính và lập cơ sở dữ liệu ngành lâm nghiệp” - ông Hồ Quang Bửu nói.