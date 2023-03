Đông Giang yêu cầu khẩn trương xác lập hồ sơ, xác minh điều tra vụ phá rừng tại xã Tư

(QNO) - Chiều nay 20/2, UBND huyện Đông Giang có thông cáo báo chí phản hồi về vụ việc khai thác gỗ trái phép xảy ra trên địa bàn xã Tư (Báo Quảng Nam online đã phản ánh).

Chủ tịch UBND huyện Đông Giang - A Vô Tô Phương kiểm tra hiện trường vụ phá rừng. Ảnh: NGÂN THÀNH

Theo đó, ngay sau khi tiếp nhận thông tin từ báo chí, ngày 18/2, ông A Vô Tô Phương - Chủ tịch UBND huyện Đông Giang dẫn đầu Đoàn kiểm tra liên ngành của huyện đi kiểm tra thực tế hiện trường vụ phá rừng tại xã Tư.

Kết quả kiểm tra sơ bộ ban đầu, Đoàn công tác xác định có 23 cây gỗ bị khai thác trái pháp luật tại khu vực rừng thuộc khoảnh 5, tiểu khu 65 (thôn Ga Doong, xã Tư), với số lượng gỗ tròn tại hiện trường là 7,988m3. Trong đó, 13 cây nằm trong lâm phận Ban Quản lý rừng phòng hộ Đông Giang quản lý (số lượng gỗ tròn tại hiện trường 6,103m3) và 10 cây nằm trong diện tích do UBND xã Tư ủy quyền cho Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện quản lý bảo vệ (khối lượng gỗ tròn tại hiện trường 1,885m3).

Đối chiếu với bản đồ Quy hoạch theo Quyết định số 120 ngày 11/1/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam về rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng giai đoạn 2016 - 2020 thì vị trí khai thác gỗ trái pháp luật được quy hoạch chức năng là rừng phòng hộ. Qua kiểm tra thực tế hiện trường vụ phá rừng, Chủ tịch UBND huyện Đông Giang yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, báo cáo nhanh vụ việc về Ban Thường vụ Huyện ủy Đông Giang, Chi cục Kiểm lâm tỉnh và UBND tỉnh.

Hiện trường phá rừng tại xã Tư. Ảnh: N.T

Cụ thể, yêu cầu Hạt Kiểm lâm huyện Đông Giang phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương xác lập hồ sơ, xác minh, điều tra vụ phá rừng, khai thác gỗ trái phép vừa xảy ra tại xã Tư; sớm tìm ra đối tượng vi phạm và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật. Trong quá trình điều tra, nếu có dấu hiệu hình sự phải truy tố theo đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời làm rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý đối với các tập thể, cá nhân có liên quan lơ là, buông lỏng quản lý để xảy ra vụ việc; đặc biệt là làm rõ trách nhiệm của chủ rừng trong quản lý, bảo vệ rừng thuộc lâm phận quản lý; tăng cường quản lý, sớm có giải pháp để xử lý tận gốc, chấn chỉnh công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn, không để xảy ra điểm nóng về phá rừng, khai thác gỗ trái phép.

Đề nghị UBND xã Tư và Ban Quản lý rừng phòng hộ Đông Giang mở rộng phạm vi điều tra, đánh giá tình hình khai thác gỗ trái phép trên địa bàn, báo cáo và đề xuất biện pháp xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luận hiện hành; giao Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đông Giang tham mưu UBND huyện Đông Giang trình UBND tỉnh thành lập Tiểu đội dân quân thường trực xã Tư, xã an toàn khu để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn xã...