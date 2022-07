Gần 300 cây thông 35 năm tuổi bị đầu độc bằng hóa chất

(QNO) - Theo thông tin từ người dân cung cấp, có gần 300 cây thông trồng từ năm 1987 thuộc Khoảnh 6, Tiểu khu 592 (xã Tam Xuân II, Núi Thành) – giáp rừng phòng hộ của Ban quản lý phòng hộ Phú Ninh bị kẻ xấu hủy hoại bằng cách khoan và đổ hóa chất vào thân cây. Rừng thông này thuộc quản lý của Xí nghiệp Lâm nghiệp Quảng Nam.





Một vết khoan chảy mủ. Ảnh: K.L

Ghi nhận tại hiện trường cho thấy, mục đích và phương thức huỷ hoại cây thông giống như các vụ việc phá hoại rừng thông xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng vừa qua.

Đối tượng khoan sát gốc để đổ hóa chất. Ảnh: K.L

Chiều nay 8.7, tại hội nghị giao ban nội chính và phòng chống tham nhũng, nội chính 6 tháng đầu năm, vụ việc phá hoại gần 300 cây thông đã được đại diện Chi Cục kiểm lâm tỉnh Quảng Nam báo cáo.

Việc phá hoại số thông này có thủ đoạn như các vụ phá hoại rừng thông tại tỉnh Lâm Đồng, nhằm lấn chiếm mở rộng diện tích rừng trồng keo nguyên liệu.

Gần 300 cây thông tại Khoảnh 6, Tiểu khu 592 (xã Tam Xuân 2) bị khoan và đầu độc. Ảnh: K.L

Trước thông tin trên, Đại tá Nguyễn Hà Lai – Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết Công an huyện Núi Thành đã tiếp nhận thông tin, khám nghiệm hiện trường và đang phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành các bước, điều tra làm rõ vụ việc, đối tượng. Lãnh đạo Công an tỉnh sẽ theo dõi, chỉ đạo sát vụ việc này.