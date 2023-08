Giai đoạn 2021 - 2023, Bắc Trà My cấp mới 571 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp

(QNO) - Sáng nay 8/8, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh do Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Công Thanh làm trưởng đoàn có cuộc làm việc với UBND huyện Bắc Trà My về tình hình thực hiện công tác đo đạc, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) lâm nghiệp theo Nghị quyết số 07 ngày 13/1/2021 của HĐND tỉnh.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Công Thanh chủ trì cuộc làm việc với UBND huyện Bắc Trà My. Ảnh: N.Đ

UBND huyện Bắc Trà My cho biết đã triển khai đo đạc đất lâm nghiệp tại địa bàn các xã Trà Giác, Trà Giáp, Trà Ka, Trà Bui, Trà Đốc và Trà Tân. Đến thời điểm hiện nay hoàn thành đo đạc với diện tích 2.254,55ha/20.238ha toàn huyện, chiếm 11,14% so với thiết kế kỹ thuật - dự toán được phê duyệt.

Kết quả đo đạc tại xã Trà Giác (đơn vị thí điểm) đã được Sở TN-MT kiểm tra, nghiệm thu và phê duyệt. Đang hoàn thiện kết quả đo đạc tại xã Trà Giáp và Trà Ka để tiếp tục trình Sở TN-MT kiểm tra, nghiệm thu và phê duyệt bản đồ địa chính theo quy định. Hai xã còn lại đã triển khai họp dân, thông báo chủ trương của dự án và đang tập trung đo đạc.

Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: N.Đ

Thông tin cụ thể hơn về kết quả đạt được, theo ông Nguyễn Đình Thông - Trưởng phòng TN-MT huyện Bắc Trà My, tại xã Trà Giác, tổng diện tích đo đạc hoàn thành là 1.809,4ha/1.654ha (gồm 5 tờ bản đồ), đạt 109,39% theo thiết kế kỹ thuật - dự toán được phê duyệt. Tổng số thửa là 1.410 thửa/577 thửa, đạt 244%.

Trong đó, tổng số thửa đất của hộ gia đình/cá nhân kê khai đăng ký là 1.028 thửa/433 hộ. Hồ sơ đảm bảo để cấp GCNQSDĐ là 628 giấy, trong đó đã in 571 giấy và chuẩn bị cấp cho hộ gia đình/cá nhân (cấp lần đầu); còn 57 giấy in bị sai đang sửa lại để in tiếp và cấp trong giai đoạn sau.

Ông Nguyễn Đình Thông - Trưởng phòng TN-MT huyện Bắc Trà My thông tin tình hình thực hiện Nghị quyết 07 của HĐND tỉnh trên địa bàn. Ảnh: N.Đ

“Dự án đo đạc, cấp GCNQSDĐ trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 - 2026 cơ bản đảm bảo theo giai đoạn được UBND tỉnh phê duyệt. Tuy nhiên, việc triển khai tại từng xã vẫn còn chậm, chưa đảm bảo tiến độ đề ra” - ông Thông nhận xét.

Theo kế hoạch triển khai giai đoạn còn lại (tại 1 thị trấn và 6 xã), UBND huyện Bắc Trà My cho biết, năm 2024 xây dựng và phê duyệt kế hoạch thực hiện, tiếp tục đo đạc, lập hồ sơ địa chính và cấp GCNQSDĐ tại các xã Trà Kót, Trà Giang, Trà Sơn. Tương tự năm 2025, thực hiện tại các xã Trà Đông, Trà Dương và đối với các địa phương còn lại vào năm 2026.

Ông Đinh Văn Hươm - Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh trao đổi các nội dung theo kế hoạch giám sát. Ảnh: N.Đ

Trên cơ sở báo cáo kết quả ban đầu thực hiện Nghị quyết 07, các thành viên Đoàn giám sát của HĐND tỉnh đã trao đổi làm rõ hơn các nội dung như công tác tuyên truyền của cấp ủy, chính quyền địa phương; sự tham gia của người dân trong quá trình thực hiện đo đạc. Diện tích chồng lấn quy hoạch 3 loại rừng ở địa phương, số thửa chồng lấn xác định được trong việc thực hiện đo đạc; việc kiểm tra, giám sát quá trình đo đạc; xử lý hồ sơ sai sót…