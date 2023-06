Ký kết kế hoạch hợp tác bảo vệ rừng khu vực biên giới Quảng Nam - Sê Kông

Quảng Nam - Sê Kông phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự trên khu vực biên giới

HỒNG ANH | 28/05/2022 - 09:05

(QNO) - Ngày 27.5, tại tỉnh Sê Kông, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, đoàn công tác của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Nam do Đại tá Lưu Văn Thiện - Phó Chỉ huy trưởng làm trưởng đoàn đã hội đàm với đoàn công tác của Sở Công An tỉnh Sê Kông (Lào) do Thiếu tướng Sổm Xây Phu Lạ Khăm Mạ Ni, Giám đốc Sở Công An tỉnh Sê Kông làm trưởng đoàn.