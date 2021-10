Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu: Xử lý nghiêm vụ phá rừng phòng hộ ở xã Trà Bui

(QNO) - Đó là khẳng định của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu sau chuyến kiểm tra hiện trường vụ phá rừng phòng hộ tại khu vực thôn 5 của xã Trà Bui (Bắc Trà My) vào hôm nay 2.10.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu (bìa trái) yêu cầu điều tra, xử lý nghiêm vụ phá rừng.

Phá rừng lấy gỗ làm nhà?



Sau gần 2 giờ đồng hồ, đoàn công tác có mặt tại tiểu khu 738 thuộc địa phận thôn 5 của xã Trà Bui - nơi xảy ra vụ phá rừng. Hiện trường cho thấy một cây gỗ lớn đã bị xẻ, lấy đi phần lõi, chỉ còn sót lại cành nhánh và phần gỗ bìa. Cách đó không xa, 2 cây gỗ khác bị chặt hạ, một cây đã bị lấy phần lõi, cây còn lại các đối tượng chưa kịp xẻ, sau khi ngã đổ vẫn còn nguyên cành nhánh.

Theo cơ quan chức năng, có nhiều cây gỗ khác đã bị chặt hạ trong khu vực này. Tuy nhiên, lâm tặc chỉ mới kịp lấy đi phần lõi của một số ít, số còn lại kịp thời được phát hiện và cơ quan chức năng đang tổ chức bảo vệ hiện trường.

Một cây gỗ lớn đã bị xẻ lấy đi phần lõi.

Ông Châu Minh Ninh - Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Trà My cho hay, lâm phận quản lý bảo vệ của đơn vị tại địa bàn xã Trà Bui lên đến 9.000ha, trong đó có khu vực xảy ra vụ chặt hạ rừng này. Trong công tác quản lý, đơn vị đã bàn giao từng lô, khoảnh, tiểu khu cho lực lượng chuyên trách, đồng thời lập chốt chặn tại các điểm nóng. Từ cuối năm 2020 đến nay, hầu như không có vụ việc phá rừng nào nghiêm trọng xảy ra.

Những cây gỗ bị triệt hạ có tuổi đời hàng chục năm.

Tuy nhiên, ông Châu Minh Ninh cho biết, từ ngày 20 đến 26.9 vừa qua, khi đơn vị cho tổ cơ động và lực lượng tăng cường kiểm tra toàn lâm phận trước mùa mưa thì phát hiện một số cây rừng bị cưa hạ tại tiểu khu 738, một số cây đã bị xẻ lấy phần lõi vận chuyển đi.

“Sau khi ghi nhận vụ việc, chúng tôi đã tổ chức lập chốt bảo vệ hiện trường, tiếp tục tuần tra kiểm soát địa bàn. Sau đó đã khám nghiệm hiện trường, lập hồ sơ chuyển cơ quan chức năng. Qua thông tin ban đầu nắm được, chúng tôi biết có một số hộ dân ở thôn 3 và thôn 5 (xã Trà Bui) xẻ gỗ ở khu vực này để làm nhà, vấn đề này sẽ được làm rõ trong thời gian sớm nhất. Gỗ bị chặt hạ đa số là gỗ nhóm 6, nhóm 7, phát hiện tại 2 vị trí khác nhau” - ông Ninh thông tin.

Cơ quan chức năng nhận định nhiều khả năng rừng bị người dân địa phương chặt hạ để lấy gỗ làm nhà.

Trong khi đó, ông Hồ Văn Tiến - Bí thư Đảng ủy xã Trà Bui cũng thừa nhận có tình trạng người dân lén lút chặt hạ cây rừng để lấy gỗ làm nhà. Từ khi tái định cư năm 2017, ban đầu do thiếu đất sản xuất, người dân phá rừng khá nhiều. Đến năm 2020, từ sự chỉ đạo ráo riết của tỉnh và huyện, địa phương đã tuyên truyền rộng rãi trong người dân, tình trạng phá rừng hạn chế rất nhiều so với trước. Đầu năm nay, Đảng ủy đã phối hợp với Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Trà My tuyên truyền, yêu cầu người dân không lấn chiếm rừng già để làm rẫy.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu kiểm tra hiện trường vụ phá rừng:

“Gỗ bị chặt hạ đa số được bà con tận dụng để làm nhà tại chỗ, không chặt hạ để buôn bán. Xã Trà Bui là địa bàn xa nhất của huyện Bắc Trà My, chi phí vận chuyển vật liệu xây dựng khá cao, do đó bà con không mua được vật liệu. Địa phương sẽ tích cực tuyên truyền, đề nghị người dân không lấn chiếm rừng, phá rừng làm rẫy, khai thác gỗ trái phép” - ông Tiến nói.

Xử lý nghiêm sai phạm

Kiểm tra tiểu khu 738, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu nói rất đau xót trước hiện trường vụ phá rừng. Theo ông Hồ Quang Bửu, sau khi nhận thông tin vụ việc, UBND tỉnh đã nhanh chóng lập đoàn công tác gồm đại diện Sở NN&PTNT, kiểm lâm, Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Trà My cùng chính quyền địa phương đi kiểm tra, khảo sát nhanh hiện trường và ghi nhận thiệt hại ban đầu vụ phá rừng.

Một cây gỗ lớn bị đốn ngã nhưng lâm tặc chưa kịp cưa xẻ.

“UBND tỉnh yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, báo cáo nhanh UBND tỉnh vào ngày 4.10 tới. Thay mặt UBND tỉnh, tôi yêu cầu quyết liệt điều tra vụ việc, đúng người, đúng tội để răn đe, thực hiện nghiêm chỉ đạo của tỉnh và huyện, để giữ các cánh rừng nguyên sinh. Qua vụ việc này, cơ quan chức năng, đặc biệt là chính quyền cấp xã và lực lượng bảo vệ rừng Bắc Trà My cần nhận thức sâu hơn nữa về công tác bảo vệ rừng” - ông Hồ Quang Bửu nhấn mạnh.

Cây gỗ có đường kính lớn bị cưa hạ.

Về tình trạng người dân địa phương chặt hạ gỗ rừng để làm nhà như nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, ông Hồ Quang Bửu cho hay trước đây có tình trạng người dân ở gần bìa rừng có sự xâm hại, nhưng hiện nay tỉnh đã nghiêm cấm việc này. Quảng Nam chỉ cho người dân khai thác cây trong vườn nhà để làm nhà. HĐND của tỉnh cũng thông qua Nghị quyết 23 về hỗ trợ sắp xếp dân cư, trong đó có một nội dung quan trọng là hỗ trợ kinh phí mua vật liệu cho người dân làm nhà.

“Qua vụ việc này, cần tuyên truyền sâu rộng hơn nữa để người dân hiểu, không xảy ra việc chặt hạ cây rừng để lấy vật liệu làm nhà vì đây là hành vi vi phạm pháp luật, có khả năng sẽ bị khởi tố. Trong vụ việc này, quan điểm của tỉnh là xử lý thật nghiêm, sai đến đâu, xử lý đến đó. Có thể xem xét các tình tiết nếu đủ yếu tố cấu thành thì phải khởi tố vụ án để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm sai phạm” - ông Hồ Quang Bửu nhấn mạnh.