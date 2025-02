Văn hóa Làng chài Thuận An (xã Tam Hải) tổ chức lễ cầu ngư (QNO) - Sáng 17/2 (nhằm 20 tháng Giêng), làng chài Thuận An (xã đảo Tam Hải, huyện Núi Thành) tổ chức lễ hội cầu ngư năm 2025.

Dân làng Thuận An thực hiện nghi thức cúng tại lễ cầu ngư. Ảnh: LÊ VĂN HUÂN

Sáng tinh mơ dân làng đã thực hiện nghi lễ cúng ở lăng Cô Bác, tiếp đến là lễ cầu ngư - lễ nghinh thần tại Bãi Bấc, cúng mộ cá Ông (ở nghĩa địa cá Ông), biểu diễn hát bả trạo, cúng lăng tiền hiền. Sau phần lễ, bà con ngư dân liên hoan gặp mặt đầu năm, chúc những điều tốt lành chuẩn bị tâm thế bước vào mùa vụ khai thác thủy sản mới.

Lễ hội cầu ngư mang đậm nét văn hóa của cư dân làng chài ven biển mỗi khi tết đến xuân về. Trước đó ngày 16/2 (19 tháng Giêng), thôn Thuận An tổ chức cúng lăng Bà Chúa Ngọc trên núi Bàn Than và hội thi bơi thúng.

Ông Nguyễn Ngọc Thọ - Bí thư Chi bộ thôn Thuận An cho biết, lễ cúng cầu ngư ở làng chài Thuận An có từ lâu, nơi đây có nghĩa địa cá Ông với hơn 500 mộ. Không chỉ ngư dân trong làng mà những người con quê hương sống xa xứ cũng luôn hướng về lễ hội để cầu mưa thuận gió hòa, dân làng ấm no, hạnh phúc.