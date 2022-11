16 lao động Nam Trà My xuất cảnh sang Hàn Quốc làm việc thời vụ

(QNO) - Chiều nay 18/11, UBND huyện Nam Trà My tổ chức lễ xuất cảnh đưa 16 lao động sang Hàn Quốc làm việc.

UBND huyện Nam Trà My tổ chức lễ xuất cảnh đưa lao động sang Hàn Quốc làm việc. Ảnh: D.L

Các lao động này sang làm việc tại quận Hamyang theo chương trình lao động thời vụ ở lĩnh vực nông nghiệp với thời gian 5 tháng, nguồn thu nhập khoảng 36 triệu đồng/tháng.

Thực hiện thỏa thuận hợp tác về phái cử lao động đi làm việc ở Hàn Quốc giữa huyện Nam Trà My và quận Hamyang, hằng năm Nam Trà My sẽ tạo nguồn lao động theo yêu cầu từ phía Hamyang để đưa sang làm việc thời vụ. Nam Trà My đã hỗ trợ đào tạo lực lượng lao động, chi phí đưa đón, hỗ trợ thủ tục hồ sơ cho lao động bằng các chính sách của tỉnh và của huyện.

Thời gian tới, Nam Trà My tiếp tục đưa lao động của huyện sang quận Hamyang làm việc thời vụ.