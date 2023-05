An toàn trong sản xuất

“Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” trong mỗi nhà máy sản xuất được các cấp công đoàn toàn tỉnh thực hiện hiệu quả, qua đó đảm bảo an toàn về sức khỏe, tính mạng của người lao động cũng như hoạt động sản xuất, kinh doanh của mỗi doanh nghiệp.

Trong mỗi doanh nghiệp, sáng kiến cải tiến kỹ thuật đều được áp dụng vào thực tế sản xuất với hiệu quả tốt hơn. Ảnh: D.L

An toàn từ những việc nhỏ

Công ty TNHH SXTMDV Nam Chu Lai (xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành) hoạt động với ngành nghề sản xuất dăm gỗ. Đây là ngành dễ gây ra những tai nạn lao động (LĐ), vì vậy công ty luôn chú trọng công tác đảm bảo an toàn.

Công ty đã được Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tặng Bằng khen trong thực hiện phong trào “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ)” năm 2022.

Ông Nguyễn Trung Thịnh - Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty Nam Chu Lai cho biết: “Kết quả này là sự khích lệ tinh thần đối với tập thể người LĐ công ty. Tiêu chí 5S được thực hiện nghiêm ngặt tại công ty, bởi ngành nghề sản xuất dễ gây ra bụi bặm, tiếng ồn nên phải đảm bảo mọi thứ ngăn nắp, sạch sẽ, an toàn.

Mạng lưới an toàn vệ sinh viên được công đoàn xây dựng đảm bảo cho việc duy trì, kiểm soát ATVSLĐ ở từng công đoạn, từng ca làm việc. Khuôn viên nhà máy phải luôn sạch sẽ, có hệ thống thông gió, lọc bụi, trồng cây xanh... Đặc biệt là công ty đã lắp đặt hệ thống quan trắc môi trường tự động, xử lý đảm bảo tốt các điều kiện về môi trường cho người LĐ yên tâm làm việc”.

Hay như tại Công ty TNHH Fashion Garment (Khu công nghiệp Tam Thăng, Tam Kỳ), mỗi sáng kiến cải tiến dù nhỏ của người LĐ trong công việc đều được khuyến khích, đầu tư áp dụng vào thực tiễn để đảm bảo ATVSLĐ.

Ông Lê Văn Châu - Trưởng phòng Nhân sự của công ty cho biết: “Cứ đầu năm là công đoàn cơ sở công ty phối hợp với Ban Giám đốc phát động phong trào thi đua cải tiến, sáng tạo trong LĐ và phong trào “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm ATVSLĐ”.

Người LĐ rất sáng tạo khi có nhiều sáng kiến áp dụng tạo tính an toàn khi làm việc. Các sáng kiến cải thiện quy trình làm việc đảm bảo an toàn, cải tiến máy móc phù hợp điều kiện thực tế, vừa mang lại năng suất LĐ cao hơn vừa đảm bảo tính an toàn tốt hơn.

Ví dụ như một máy đóng nút khi nhập về, qua thao tác, người LĐ nhận thấy độ an toàn chưa cao, dễ gây mất an toàn cho đôi tay, thì nhóm LĐ bộ phận bảo trì đã mua thêm thiết bị, thiết kế lại để khi thao tác thì tay của người LĐ không tiếp xúc trực tiếp với máy nên hạn chế tối đa tai nạn khi sử dụng máy đóng nút”.

Đảm bảo an toàn bằng nhiều giải pháp

Các phong trào thi đua như “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm ATVSLĐ” đã được các cấp công đoàn triển khai lồng ghép trong thực tế. Khối doanh nghiệp để đảm bảo ATVSLĐ thì họ làm nhiều phần việc, như cải tiến kỹ thuật, cải thiện điều kiện làm việc cho công nhân LĐ. Mỗi nơi đều tổ chức dọn vệ sinh hàng tuần, hàng tháng, trồng cây cải thiện môi trường và sáng kiến cải tiến thiết bị máy móc, góp phần giảm thiểu tai nạn LĐ, bệnh nghề nghiệp, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh...

Các cấp công đoàn tích cực tham gia với chính quyền, ngành chuyên môn đồng cấp, người sử dụng LĐ thực hiện tốt công tác ATVSLĐ tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Việc chăm sóc sức khỏe cho người LĐ cũng được doanh nghiệp quan tâm thực hiện.

Trong đó, chú trọng tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người LĐ, qua đó phân loại sức khỏe để có hướng sắp xếp lại LĐ phù hợp và có giải pháp ngăn chặn những yếu tố độc hại ảnh hưởng sức khỏe LĐ; thực hiện tốt việc trang bị, cấp phương tiện bảo vệ cá nhân cho LĐ, tổ chức bồi dưỡng bằng hiện vật cho LĐ làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm...

Ông Lưu Văn Thương - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cho biết: “Khi đại dịch COVID-19 bùng phát, công đoàn có Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động được đông đảo đoàn viên hưởng ứng.

Kết thúc giai đoạn 1, đã có 4.634 sáng kiến nộp về Tổng LĐLĐ Việt Nam. Mỗi sáng kiến, cải tiến của đoàn viên đã góp phần quan trọng vào quá trình làm việc, sản xuất tại đơn vị, doanh nghiệp, nhất là đảm bảo ATVSLĐ trong các nhà máy sản xuất.

LĐLĐ tỉnh đã yêu cầu đẩy mạnh việc thành lập, kiện toàn, xây dựng mạng lưới an toàn vệ sinh viên theo hướng tăng cường về chất lượng, hoạt động thực sự hiệu quả để bảo đảm an toàn, tính mạng của người lao động trong các cơ sở sản xuất. Đến nay, toàn tỉnh có 2.695 an toàn vệ sinh viên tại 211 đơn vị, doanh nghiệp. Đội ngũ này sẽ giúp cho công tác đảm bảo ATVSLĐ tại đơn vị được thực hiện hiệu quả hơn”.