Bệnh viện Bình An nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội: Sẽ bảo vệ quyền lợi người lao động

Bệnh viện Bình An Quảng Nam (thị trấn Nam Phước, Duy Xuyên) nợ lương, bảo hiểm xã hội khiến người lao động bức xúc, kêu cứu cơ quan chức năng.

Hoạt động khám chữa bệnh vẫn diễn ra tại Bệnh viện Bình An.

Theo thông tin từ người lao động làm việc tại Bệnh viện Bình An Quảng Nam, sự việc bắt đầu từ tháng 4/2022, Bệnh viện Bình An thông báo chỉ trả lương 70%, nợ lại 30% của tất cả người lao động (NLĐ).

Đến tháng 5 & 6/2022, NLĐ vẫn không nhận được 30% lương tháng 4 và toàn bộ lương của tháng 5 và 6. Đến tháng 7/2022, NLĐ mới được giải quyết tiền lương khi có nguồn chi trả. Tiếp tục, từ tháng 7/2022 đến nay, NLĐ không nhận được lương như hợp đồng lao động.

Một NLĐ cho biết: “Tháng nào chúng tôi cũng lên phòng kế toán để tạm ứng lương nợ thì luôn nhận được câu trả lời là “không có tiền”. Chúng tôi đã bị nợ lương 5 tháng trong khi bệnh viện vẫn đang duy trì hoạt động.

Kèm với đó là việc chúng tôi không được tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) từ tháng 10/2022 đến nay. Có một số nhân viên xin nghỉ việc, nghỉ thai sản, nghỉ ốm đều không nhận được tiền hỗ trợ của BHXH do bệnh viện không đóng BHXH cho chúng tôi.

Có người đã nghỉ việc, qua làm việc cho bệnh viện khác, phải vay mượn tiền để đưa cho Bệnh viện Bình An đóng BHXH, bởi họ muốn duy trì BHXH liên tục. Như vậy là rất bất công với những NLĐ”.

Bệnh viện Bình An nợ lương, bảo hiểm xã hội của người lao động nhiều tháng qua. Ảnh: D.L

Một lãnh đạo Bệnh viện Bình An cho biết bản thân ông cũng bị nợ lương, bệnh viện bắt đầu ít người bệnh, không có nguồn thu nên gặp khó khăn khiến việc nợ lương, nợ BHXH của NLĐ bắt đầu từ cuối năm 2022 đến nay.

Bệnh viện Bình An đang tìm nhà đầu tư mới, hy vọng trong tháng 6/2023 sẽ có kết quả để giải quyết chế độ cho NLĐ. Nhưng vị lãnh đạo này cũng chưa dám chắc, bởi kết quả vẫn phụ thuộc vào quyết định của nhà đầu tư mới.

Theo ông Nguyễn Thanh Danh - Giám đốc BHXH tỉnh, số tiền chậm đóng tại Kết luận thanh tra số 2203 của BHXH tỉnh vào ngày 30/12/2022 là hơn 1 tỷ đồng. Sau đó, ngày 19/1/2023 đơn vị nộp 500 triệu đồng nợ BHXH. Tính đến tháng 4/2023, số tiền chậm đóng của đơn vị hơn 2,5 tỷ đồng. Hiện nay, BHXH tỉnh đã khóa thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) của NLĐ do đơn vị nợ; đối với việc khám chữa bệnh BHYT thì đơn vị vẫn thực hiện.

Dù không nhận được đơn thư từ NLĐ mà chỉ nắm thông tin qua dư luận, nhưng Sở LĐ-TB&XH đã vào cuộc bảo vệ quyền lợi cho NLĐ. Ông Nguyễn Quí Quý - Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH cho biết, sau khi lắng nghe dư luận xã hội, Sở LĐ-TB&XH nhận thấy cần vào cuộc bảo vệ quyền lợi NLĐ, bởi lương và BHXH là những lợi ích thiết thân nhất của họ.

Việc Bệnh viện Bình An để nợ lương của người lao động nhiều tháng và nợ tiền đóng BHXH hơn 2,5 tỷ đồng là vi phạm pháp luật lao động. Vì vậy, Sở LĐ-TB&XH đã có văn bản yêu cầu Bệnh viện Bình An thực hiện các nội dung, gồm cân đối tài chính thực hiện ngay việc chi trả tiền lương mà Bệnh viện Bình An còn nợ NLĐ theo đúng quy định của pháp luật và không để tái diễn tình trạng này. Thanh toán số tiền bệnh viện còn nợ cơ quan BHXH để đảm bảo các quyền lợi chính đáng của NLĐ khi tham gia BHXH và không để phát sinh tiền nợ cơ quan BHXH.

Sở LĐ-TB&XH yêu cầu Bệnh viện Bình An thực hiện nghiêm các nội dung nêu trên và báo cáo kết quả thực hiện về Sở LĐ-TB&XH, qua Thanh tra sở trước ngày 1/7/2023. Sau thời gian nói trên, nếu đơn vị không thực hiện đầy đủ các yêu cầu, để xảy ra vi phạm các quy định của pháp luật, nhất là việc để nợ tiền lương và nợ tiền BHXH thì Sở LĐ-TB&XH sẽ phối hợp với các ngành chức năng tiến hành thanh tra, kiểm tra và xử lý theo quy định của pháp luật.