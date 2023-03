"Chìa khóa" giảm nghèo

Ngày 2/3, UBND huyện Nam Trà My phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tổ chức sàn giao dịch việc làm năm 2023.

Nếu không đi làm ở Ả-rập Xê-út, chị Nguyễn Thị Lộc, xã Trà Cang, Nam Trà My, nói rằng chị và gia đình không thể nào thoát khỏi cái nghèo đeo bám. Chị Lộc lao động (LĐ) tiên phong của Nam Trà My đi Ả-rập Xê-út từ năm 2019. Đến năm 2021, chị Lộc về lại quê, dùng vốn liếng tích lũy mở quán tạp hóa buôn bán, phần để dành gửi tiết kiệm.

Chị Lộc chia sẻ: “Tôi ở khoảng 5 tháng thì quen với văn hóa, cách ăn uống bên đó. Công việc chủ yếu là dọn dẹp nhà cửa, giúp việc nhà, cuộc sống khá vui vẻ và thoải mái. Năm 2021 do dịch bệnh COVID-19 phức tạp nên tôi xin về nước sớm hơn thời hạn”.

Tại sàn giao dịch việc làm, có 28 doanh nghiệp đến trực tiếp và ủy thác qua Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Nam tuyển dụng gần 6.000 vị trí việc làm, với ngành nghề như cơ khí, nhân viên bán hàng, dệt may, da giày, kế toán, điện...

Nổi lên có những doanh nghiệp tuyển dụng khá nhiều như Thaco tuyển 4.000 LĐ đi làm việc ở nông trại tại Lào; Công ty TNHH Fashion Garments (Khu công nghiệp Tam Thăng, TP.Tam Kỳ) tuyển 100 LĐ ngành may mặc; Công ty TNHH MTV Panko Tam Thăng (TP.Tam Kỳ) tuyển 100 LĐ may mặc; Công ty TNHH MTV Vast Apparel Việt Nam (Phú Ninh) tuyển 150 LĐ may mặc; Công ty Điện tử CCI Việt Nam (Núi Thành) tuyển gần 100 LĐ lĩnh vực điện - điện tử..