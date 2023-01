Đến năm 2025, ngành du lịch cần khoảng 23 nghìn lao động

Sở VH-TT&DL dự báo, đến năm 2025 ngành du lịch Quảng Nam cần khoảng 23 nghìn lao động làm việc tại các đơn vị kinh doanh du lịch; trong đó nhu cầu nhân lực quản lý, điều hành và trưởng các bộ phận đã được đào tạo chiếm đến 30% (tương đương 6.900 người); còn lại hằng năm nhân lực ngành du lịch cần được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ khoảng 70% (khoảng 16.100 người).

Theo kế hoạch phát triển nguồn nhân lực ngành du lịch của UBND tỉnh, đến năm 2025, ngành du lịch có nhu cầu đào tạo trình độ đại học 600 người; trình độ cao đẳng, trung cấp nghề 1.000 người; sơ cấp nghề dưới 3 tháng 2.000 người; bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ du lịch 2.070 người; bồi dưỡng, tập huấn đối với cộng đồng dân cư tại các điểm du lịch, du lịch cộng đồng 400 người; tập huấn công tác quản lý nhà nước về du lịch, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin 200 người.

Hai năm 2020 - 2021, ngành du lịch tỉnh Quảng Nam chịu thiệt hại nặng do đại dịch COVID-19, có khoảng 14.000 lao động ngành du lịch mất việc làm. Tuy nhiên, sau nỗ lực phục hồi ngành du lịch, năm 2022, Quảng Nam thu hút hơn 4,7 triệu lượt khách, tăng 13 lần so với năm 2021. Hiện tổng số lao động ngành du lịch làm việc tại các đơn vị kinh doanh du lịch Quảng Nam khoảng 11 nghìn người, giảm hơn 40% so với năm 2019.