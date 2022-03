Cùng với việc mở cửa du lịch, Hội An đã khởi động lại thị trường việc làm ngay cuối tháng 3.2022. Sau thời gian dài đìu hiu vì dịch bệnh, người lao động đi tìm việc và doanh nghiệp đang cần tuyển dụng lao động để hoạt động.

Người lao động tại TP.Hội An và các huyện lân cận quan tâm nhiều đến việc làm trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ. Ảnh: D.L

Tìm việc sau thời gian dài

Sau hơn 2 năm mất việc làm ở ngành du lịch vì dịch bệnh, chị Nguyễn Thị Tâm (phường Điện Dương, Điện Bàn) bắt đầu đi tìm việc khi ngành du lịch chính thức mở cửa. Tại phiên giao dịch việc làm Hội An vừa qua, chị Tâm tìm thấy vị trí làm việc thích hợp tại Đảo ký ức Hội An, nên quyết định điền thông tin đăng ký sơ tuyển.

Chị Tâm kể: “Hồi đầu năm 2020, tôi có việc làm ở một khách sạn, nhưng dịch bệnh dai dẳng, khách sạn đành phải cho nhân viên nghỉ việc, đóng cửa. Tôi đi xin việc làm vài chỗ, chủ yếu là vị trí làm công nhân lao động (LĐ) trong nhà máy có tuyển dụng, chứ ngành du lịch, dịch vụ đâu có chỗ nào tuyển người trong 2 năm vừa qua.

Tôi đành ở nhà phụ việc với cha mẹ, chờ ngày đi làm lại. Giờ du lịch mở cửa trở lại, các khách sạn, khu du lịch cũng tuyển dụng người làm việc, nên tôi đến tìm công việc nào phù hợp. Đảo ký ức Hội An đang tuyển nhiều LĐ, nên tôi nộp hồ sơ, hy vọng được tuyển dụng và có việc làm sớm”.

Với người học nghề đầu bếp như anh Trương Văn Tài (Cẩm An, Hội An), nếu ngành du lịch chưa mở cửa thì anh học nghề ra cũng sẽ thất nghiệp. May thay, thời điểm anh tốt nghiệp ra trường cũng là lúc du lịch trở lại.

Người lao động tìm hiểu thông tin tuyển dụng tại phiên giao dịch việc làm TP.Hội An năm 2022. Ảnh: D.L

Anh Tài nói: “Tôi học nghề đầu bếp, vừa ra trường cuối năm 2021, cũng lo lắng nhiều lắm, sợ dịch giã kéo dài sẽ thất nghiệp. May là nhiều nơi bắt đầu tuyển dụng, tôi có được sự lựa chọn cho công việc của mình.

Không chỉ tôi, mà nhiều người bạn học các nghề bên ngành du lịch, dịch vụ đều vui mừng khi thấy du khách đến với Hội An, đồng nghĩa những LĐ như chúng tôi có việc làm, có thu nhập”.

Hỗ trợ lao động tìm việc

Tại phiên giao dịch việc làm Hội An, Đảo ký ức Hội An tuyển dụng khoảng 200 vị trí việc làm. Bà Lê Thị Hiền - Trưởng phòng Nhân sự Đảo ký ức Hội An cho biết: “Khi du lịch có khởi sắc, Đảo ký ức Hội An bước đầu hoạt động 50% công suất từ tháng 12.2021.

Sắp tới thị trường du lịch bước vào mùa cao điểm, công ty chạy 100% công suất sẽ cần thêm từ 100 đến 200 nhân viên ở nhiều vị trí buồng phòng, bếp, biểu diễn, lễ tân...

Anh Trương Văn Tài tìm hiểu và đăng ký thông tin sơ tuyển tại phiên giao dịch việc làm. Ảnh: D.L

Trước mắt vì LĐ ở mảng dịch vụ, du lịch tại Hội An và vùng lân cận có kinh nghiệm nhưng bị mất việc làm trong 2 năm qua sẽ được ưu tiên tuyển dụng trước. Sau đó, khi cần thêm nhân lực thì công ty sẽ tiếp tục tuyển dụng vào để đào tạo”.

Theo ông Nguyễn Văn Lanh - Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An, khi doanh nghiệp hoạt động cầm chừng, dừng hoạt động, số LĐ trực tiếp năm 2020 bị mất việc làm khoảng 10 nghìn người, một con số vô cùng lớn. Thị trường du lịch mở cửa trở lại đi đôi với việc phục hồi thị trường LĐ, việc làm.

Phiên giao dịch việc làm năm 2022 do UBND TP.Hội An phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tổ chức mở màn cho việc tiếp cận việc làm của LĐ và giúp doanh nghiệp tuyển dụng trực tiếp. Các phiên giao dịch việc làm tiếp theo sẽ được mở theo cụm nhỏ để doanh nghiệp tiếp cận với đa dạng thành phần LĐ hơn.

Ông Lanh cho biết: “Thị trường du lịch mở cửa, phục hồi, thành phố sẽ cố gắng kết nối, giúp người LĐ có công việc ổn định. Để việc làm của LĐ bền vững, thành phố xác định phát triển nhân lực theo hướng tinh về chất lượng, mạnh về số lượng và đa dạng về ngành nghề.

Thành phố phấn đấu đến năm 2025, tỷ trọng LĐ làm việc trong ngành du lịch, dịch vụ chiếm 50%, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp chiếm 20%, nông - ngư nghiệp 30%, LĐ qua đào tạo đạt 75%. Riêng ngành du lịch đạt 20 nghìn người, trong đó có 75% qua đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch và ngoại ngữ”.