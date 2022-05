Kiểm tra an toàn vệ sinh lao động tại doanh nghiệp

(QNO) - Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh do ông Nguyễn Quí Quý - Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH làm trưởng đoàn vừa kiểm tra việc thực hiện quy định pháp luật lao động về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ), phòng chống cháy nổ tại Công ty TNHH Nguyên liệu giấy Bình An Phú (Cụm công nghiệp Tài Đa, xã Tiên Phong, Tiên Phước).

Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra tại Công ty TNHH Nguyên liệu giấy Bình An Phú. Ảnh: D.L

Sau khi làm việc và kiểm tra trên giấy tờ, hồ sơ sổ sách được lưu tại doanh nghiệp, đoàn đã kiểm tra thực tế việc thực hiện quy định pháp luật về ATVSLĐ, phòng cháy chữa cháy tại nhà xưởng sản xuất.

Kiểm tra khu vực xảy ra tai nạn lao động chết người vào tháng 3.2022. Ảnh: D.L

Theo đoàn kiểm tra, công ty đã thực hiện đúng một số nội dung quy định của pháp luật lao động như ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn với 55 người lao động; tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn lao động cho 50 người lao động (5 người tham gia bảo hiểm xã hội ở đơn vị khác); tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động. Công ty cũng đã khắc phục rào chắn tại khu vực băng tải chính - nơi xảy ra vụ tai nạn lao động làm chết 1 người vào ngày 16.3.2022...

Kiểm tra công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy. Ảnh: D.L

Tuy nhiên, bên cạnh đó còn rất nhiều quy định về ATVSLĐ mà công ty chưa thực hiện. Cụ thể như chưa tự kiểm tra thực hiện pháp luật lao động; chưa thực hiện bồi dưỡng bằng hiện vật cho người lao động; chưa xây dựng, ban hành kế hoạch ATVSLĐ hằng năm; chưa thành lập mạng lưới an toàn vệ sinh viên; chưa huấn luyện ATVSLĐ cho đầy đủ người lao động thuộc nhóm 4; chưa thành lập tổ chức công đoàn cơ sở, nợ phí công đoàn từ năm 2021 đến tháng 4.2022...