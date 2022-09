Nagasaki chờ đón nhân lực từ Quảng Nam

Biên bản ghi nhớ hợp tác về trao đổi nguồn nhân lực giữa Quảng Nam và tỉnh Nagasaki (Nhật Bản) đã bước sang năm thứ 3 và việc thúc đẩy phái cử/ tiếp nhận thực tập sinh kỹ năng và lao động của Quảng Nam đến Nagasaki vẫn tiếp tục được triển khai, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thúc đẩy kinh tế hai tỉnh cùng phát triển.

Công ty SULECO đã đến nhiều địa phương trong tỉnh tuyên truyền, giới thiệu các chương trình sang Nhật Bản làm việc, trong có Nagasaki cho lao động của tỉnh. Ảnh: D.L

Đưa chính sách đến lao động

Vào giữa tháng 8.2022, Sở LĐ-TB&XH đã tham gia hội thảo xúc tiến nhân sự nước ngoài do tỉnh Nagasaki tổ chức nhằm đánh giá việc thực hiện Biên bản ghi nhớ trong thời gian qua, đồng thời thảo luận các phương án để thúc đẩy và triển khai mạnh hơn nữa việc tiếp nhận nguồn nhân lực.

Ông Lê Huy Tứ - Trưởng Phòng Lao động - việc làm Sở LĐ-TB&XH cho biết: “Thời gian qua, Sở LĐ-TB&XH tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về người lao động (NLĐ) Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng cũng như chủ trương của tỉnh ở lĩnh vực này, nhất là thị trường Nhật Bản, trong đó có tỉnh Nagasaki.

Sở đã tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ đơn vị đưa NLĐ đi làm việc tại Nhật Bản, đẩy mạnh đào tạo, tư vấn, tạo nguồn, tuyển chọn thực tập sinh, LĐ. Đồng thời hướng dẫn, làm việc với Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam về chủ trương của tỉnh đưa thực tập sinh kỹ năng, LĐ sang làm việc tại Nagasaki, trong đó có ngành điều dưỡng, hộ lý. Phía nhà trường đã có kế hoạch đào tạo để cung ứng thực tập sinh kỹ năng sang làm việc tại Nhật Bản”.

Theo ông Tứ, để đảm bảo quyền lợi cho LĐ của tỉnh, Sở LĐ-TB&XH đã đề nghị tỉnh Nagasaki và Công ty SULECO hỗ trợ thêm cho LĐ của Quảng Nam. Cụ thể, có chính sách hỗ trợ đối với thực tập sinh kỹ năng, LĐ tỉnh Quảng Nam làm việc tại tỉnh Nagasaki về bảo đảm việc làm, điều kiện làm việc, tiền lương, thu nhập, sinh hoạt, nhà ở, bảo hiểm…

Giới thiệu rộng rãi Chương trình hợp tác để có thêm nhiều nghiệp đoàn, doanh nghiệp, chủ sử dụng LĐ tỉnh Nagasaki tiếp nhận thực tập sinh, LĐ Quảng Nam. Đồng thời cung cấp đủ thông tin bao gồm số lượng, chất lượng LĐ tiếp nhận, điều kiện, ngành nghề, tiền lương, thu nhập, các chính sách hỗ trợ, thời điểm tiếp nhận… để tỉnh Quảng Nam sớm có kế hoạch triển khai đào tạo, tuyển chọn nguồn LĐ.

Đối với Công ty SULECO, Sở LĐ-TB&XH đề nghị phải thường xuyên liên hệ, phối hợp chặt chẽ với các nghiệp đoàn, doanh nghiệp, chủ sử dụng LĐ tỉnh Nagasaki để xác định cụ thể nhu cầu tiếp nhận thực tập sinh, LĐ tỉnh Quảng Nam.

Xây dựng và đẩy mạnh triển khai các hoạt động thông tin, tuyên truyền, tư vấn, tuyển chọn, đào tạo thực tập sinh kỹ năng, NLĐ đi làm việc tại Nagasaki; tiếp tục xây dựng chính sách hỗ trợ để tạo điều kiện thuận lợi cho thực tập sinh, LĐ tham gia chương trình...

Nagasaki - điểm đến hấp dẫn

Trong các cuộc làm việc về phái cử LĐ giữa 2 tỉnh Quảng Nam và Nagasaki, ông Makoto Murata - Giám đốc Sở Lao động và Công nghiệp tỉnh Nagasaki mong muốn sẽ tiếp tục chào đón nhiều LĐ ưu tú từ Quảng Nam đến Nagasaki sinh sống và làm việc. Nagasaki được đánh giá là điểm đến hấp dẫn lao động nước ngoài, đặc biệt là lao động Quảng Nam.

Thực tập sinh đang tham gia khóa đào tạo tại Quảng Nam do SULECO đào tạo trước khi lên đường sang Nagasaki làm việc. Ảnh: D.L

Ông Murata cho biết: “Công việc của chúng tôi là tạo ra một môi trường để người nước ngoài có thể hoàn toàn yên tâm làm việc tại tỉnh Nagasaki. Một trong những đặc điểm của tỉnh chúng tôi là hỗ trợ đào tạo tiếng Nhật cho LĐ đến tỉnh với tư cách lưu trú như thực tập kỹ năng, kỹ năng đặc định… để NLĐ có thể giao tiếp thuận lợi tại nơi làm việc và địa phương. Đồng thời ngay sau khi NLĐ nhập cảnh Nhật Bản, chúng tôi hỗ trợ các chi phí ăn ở khi cách ly trước khi vào làm việc như một biện pháp phòng chống lây nhiễm dịch bệnh”.

Ông Murata thông tin thêm, tỉnh Quảng Nam và Nagasaki đã có quan hệ giao thương hàng hải từ hơn 400 năm trước thông qua tàu thương buôn Châu Ấn (Goshuinsen).

Đương thời, Công chúa nước An Nam cũng đã được gả đến và sinh sống tại đây. Hình ảnh Công Chúa được tái hiện hằng năm tại lễ hội Nagasaki Kunchi và ngôi mộ của Công Chúa vẫn được người dân Nagasaki gìn giữ cẩn thận.

Khí hậu tại tỉnh Nagasaki có nhiệt độ chênh lệch ít so với Quảng Nam, trị an tốt, an toàn để các bạn có thể yên tâm sinh sống. So với vùng Kanto - nơi có Tokyo và các khu vực khác, mức lương tuy không bằng, nhưng vật giá và chi phí sinh hoạt ở Nagasaki thấp hơn.

Ông Murata kỳ vọng: “Nagasaki là tỉnh tràn đầy sự hiếu khách thân thiện với người nước ngoài. Vì vậy tôi tin chắc bạn sẽ hài lòng và thỏa mãn. Các công ty ở Nagasaki cũng rất cần sự hợp tác, giúp đỡ của các bạn. Chúng tôi hy vọng rằng có thể chào đón thật nhiều nhân lực từ Quảng Nam đến với Nagasaki”.