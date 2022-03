Nhà xưởng vắng lao động

Liên tục xuất hiện trường hợp người lao động mắc Covid-19 khiến doanh nghiệp vất vả sắp xếp công việc, con người để hoạt động sản xuất không bị gián đoạn.

Nhà xưởng của Công ty Sedo Vinako vắng vẻ khi 1/3 lao động trở thành F0. Ảnh: D.L

1/3 lao động là F0

Tại xưởng may số 1 của Công ty TNHH MTV Sedo Vinako (huyện Duy Xuyên), khá nhiều máy may được phủ bọc vải bảo vệ màu xanh, chuyền may số 11 và 12 chỉ còn 1 LĐ đang làm việc.

Bà Huỳnh Thị Thùy Trang - Quản đốc xưởng may số 1 cho biết đó là máy may của những lao động (LĐ) bị nhiễm Covid-19 đang nghỉ việc điều trị bệnh. Xưởng may số 1 có 800 LĐ thì nay có đến 1/3 LĐ đang nghỉ để điều trị Covid-19.

“Hết người này đến người khác lần lượt nhiễm bệnh, cứ vậy ngày vài chục người nghỉ, cả xưởng đều là F1 thôi nhưng cứ đi làm, lên công ty có triệu chứng mệt thì test, dương tính thì ra về.

Nhiều LĐ vừa hết bệnh đi làm lại nhưng vì di chứng hậu Covid-19 nên đau đầu, chóng mặt, đau lưng, thậm chí tức ngực khó thở nên đi làm dở buổi cũng xin nghỉ về vì không ngồi may được.

Từ sau tết đến nay, năng suất LĐ của xưởng may số 1 vì thế giảm hẳn. Người LĐ sau khi điều trị bệnh đến làm việc lại năng suất cũng giảm từ 40% trở lên so với trước khi nhiễm bệnh vì sức khỏe yếu hẳn” - bà Trang nói.

Những chiếc máy may bọc vải bảo vệ chờ người lao động quay lại xưởng sau khi hết bệnh Covid-19. Ảnh: D.L

Vừa đi làm lại vào sáng 9.3, chị Nguyễn Thị Thảo Chi (trú xã Điện Quang, thị xã Điện Bàn) chia sẻ: “Sau 10 ngày điều trị Covid-19, hôm nay tôi đi làm lại nhưng vẫn cứ nghe chóng mặt, tức ngực, rất khó chịu.

Ngồi máy may cả ngày sẽ đau lưng, nên thi thoảng tôi phải dừng công việc, đứng dậy cho đỡ đau, giờ giải lao tìm chỗ thoáng, không có người để thở cho dễ. Đi làm lại tôi may chậm hẳn, không được như trước nữa do người mỏi mệt. Nhiều người trong xưởng may cũng bị ảnh hưởng sau khi hết bệnh”.

Linh động bố trí công việc

Tại Công ty Fashion Garments (Khu công nghiệp Tam Thăng, TP.Tam Kỳ), từ sau tết đến nay công ty đã có 1/3 trong tổng số 2.400 LĐ trở thành F0.

Một ngày có đến hàng trăm LĐ nghỉ việc rải rác ở nhiều chuyền may, nên công ty phải linh động bố trí công việc phù hợp, bằng cách gộp chuyền để đảm bảo dây chuyền sản xuất không bị đứt đoạn. Cả xưởng may sau khi gộp chuyền thì có đến 10 chuyền trống LĐ.

Nhà xưởng của Công ty Sedo Vinako vắng vẻ khi 1/3 lao động trở thành F0. Ảnh: D.L

Ông Lê Văn Châu - Trưởng phòng Nhân sự Công ty Fashion Garments cho biết: “Ngành may phải làm việc theo dây chuyền sản xuất với từng công đoạn cụ thể đã được phân công rất rõ ràng. Vì thế trong chuyền có một người nghỉ sẽ ảnh hưởng đến các công đoạn sau đó.

Khi người LĐ thành F0 quá nhiều sau kỳ nghỉ tết, chúng tôi buộc phải dồn chuyền may lại để đảm bảo hàng hóa vẫn được sản xuất thành phẩm. Năng suất LĐ giảm nhưng buộc phải chấp nhận”.

Ông Kim Byung Tae - Giám đốc Công ty TNHH MTV Sedo Vinako ước tính, bình quân một ngày vắng khoảng 12% trong tổng số 6.000 LĐ của công ty thì năng suất lao động giảm đi gần 20%. Hiện công suất hoạt động của nhà máy chỉ đạt khoảng 60% so với công suất thực tế, nên việc bố trí nhân lực linh động để thay thế là điều phải thực hiện.

Ông Kim thông tin: “Công ty đã có đến 800 LĐ bị nhiễm Covid-19, mỗi ngày lại có thêm vài chục đến 100 người thành F0, rải rác ở nhiều chuyền, nhiều xưởng ngẫu nhiên.

Điều này bắt buộc chúng tôi phải luân chuyển LĐ từ vị trí này sang vị trí khác để đảm bảo chuyền may vẫn hoạt động. Vì chuyển dịch, LĐ chưa quen máy may, chưa quen việc khiến năng suất giảm. Người LĐ đã là F0 hết bệnh đi làm lại sức khỏe yếu nên năng suất cũng giảm.

Trước tết đã dự báo tình hình nên công ty chủ động tính toán may hàng dự trữ. Nay giảm năng suất, thiếu LĐ thì công ty xuất hàng dự trữ cho đối tác. Nhờ vậy hàng vẫn đủ cung ứng, nhưng nếu kéo dài quá lâu sẽ khó đảm bảo được, và lúc đó chi phí doanh nghiệp phải gánh là rất lớn”.