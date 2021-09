Tặng 64 túi an sinh cho công nhân Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc

(QNO) - Chiều qua 28.9, Tỉnh đoàn phối hợp với Công đoàn và Ban Quản lý các khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh đến trao tặng túi an sinh cho công nhân Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc (Điện Bàn) bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Anh Hoàng Văn Thanh - Phó Bí thư Tỉnh đoàn tặng túi an sinh cho công nhân. Ảnh: T.ĐẠT

Đoàn công tác đến các khu nhà trọ của công nhân và trao tận tay 64 túi an sinh. Mỗi túi an sinh là phần quà trị giá 300 nghìn đồng gồm gạo, nước mắm, dầu ăn, đường, xì dầu, sữa, nước rửa tay sát khuẩn.

Nhận phần quà hỗ trợ, anh Đỗ Hoàng Khải - công nhân Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc cho biết: “Hai vợ chồng tôi thuê trọ để đi làm. Vợ tôi trước đây là giáo viên mẫu giáo trường tư thục, nhưng mấy tháng nay không có việc làm do dịch bệnh. Chúng tôi cảm ơn khi được nhận phần quà giữa lúc khó khăn thế này”.

Tỉnh đoàn Quảng Nam phấn đấu trao tặng đạt và vượt chỉ tiêu 5.000 túi an sinh do Trung ương Đoàn giao. Ảnh: T.ĐẠT

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Hoàng Văn Thanh cho biết, đây là một trong những nội dung hưởng ứng chương trình “Triệu túi an sinh” do Trung ương Đoàn triển khai. Tỉnh đoàn Quảng Nam phấn đấu trao tặng đạt và vượt chỉ tiêu 5.000 túi an sinh do Trung ương Đoàn giao.

Theo kế hoạch, cuối tuần này Tỉnh đoàn tiếp tục phối hợp tổ chức “Gian hàng 0 đồng” tại Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc, hỗ trợ khoảng 700 công nhân bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.