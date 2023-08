Thành lập Công đoàn Công ty CP Gami Hội An

(QNO) - Chiều 16/8, Liên đoàn Lao động TP.Hội An phối hợp Công ty CP Gami Hội An tổ chức lễ kết nạp đoàn viên và thành lập Công đoàn cơ sở Công ty CP Gami Hội An.

Lễ kết nạp đoàn viên và thành lập Công đoàn cơ sở Công ty CP Gami Hội An. Ảnh: QUỐC HẢI

Công ty CP Gami Hội An thành lập năm 2005 tại phường Cẩm Nam (Hội An), hoạt động sản xuất kinh doanh trên lĩnh vực dịch vụ lưu trú, biểu diễn nghệ thuật. Đến nay, tình hình sản xuất kinh doanh ổn định và phát triển; việc làm, đời sống, thu nhập của người lao động đảm bảo. Hiện tổng số lao động của công ty 407 người, thu nhập bình quân hơn 8 triệu đồng/người/tháng.

Tại buổi lễ, Liên đoàn Lao động TP.Hội An kết nạp 374 người lao động vào tổ chức công đoàn; đồng thời ra quyết định thành lập Công đoàn cơ sở Công ty CP Gami Hội An và chỉ định Ban Chấp hành Công đoàn lâm thời gồm 11 ủy viên.