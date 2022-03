Về cơ sở tìm lao động

Hàng nghìn vị trí việc làm đã được doanh nghiệp giới thiệu đến người lao động huyện Bắc Trà My trong phiên giao dịch việc làm được tổ chức vào ngày 16.3.

Doanh nghiệp tuyển dụng tại sàn giao dịch việc làm Bắc Trà My. Ảnh: D.L

Phiên giao dịch việc làm được Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh phối hợp với UBND huyện Bắc Trà My tổ chức nhằm đưa thông tin việc làm đến cơ sở, giúp doanh nghiệp về cơ sở tìm nhân công lao động (LĐ).

Những phiên giao dịch việc làm như thế này sẽ diễn ra tại thị trấn Trà My, các xã Trà Giáp, Trà Đông, Trà Bui trong tháng 3 và tháng 4.2022. LĐ sẽ có cơ hội tiếp cận với việc làm tốt hơn khi phiên giao dịch được đưa đến cơ sở.

Chị Đinh Thị Xoa (xã Trà Tân) đến phiên giao dịch việc làm với mong muốn tìm được việc làm ổn định, gần nhà. Chị Xoa chia sẻ: “Tôi một mình nuôi 2 con nhỏ, trước giờ chỉ đi làm thuê, lột vỏ keo vì không thể đi xa được. Nay con lớn đi học, con nhỏ đã gửi nhà ngoại nên tôi mong muốn có việc làm ổn định. Tôi thấy có công ty may về Trà Giang, định nộp hồ sơ xin việc ở đây”.

Còn anh Lê Văn Đức (xã Trà Đốc) là LĐ tự do, chưa từng đi làm việc xa nhà nên vẫn còn bỡ ngỡ trong việc tìm hiểu thông tin việc làm. Được nhân viên tư vấn việc làm của Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh giới thiệu kỹ càng, anh Đức cho biết sẽ tìm việc gì cần LĐ phổ thông, bởi anh không có tay nghề gì. “Làm gần hay làm xa đều được, tôi chưa có vợ nên đi đâu cũng được. Tôi sẽ lựa chọn công việc phù hợp với mình” - anh Đức cho hay.

Anh Lê Văn Đức xem thông tin về tuyển dụng việc làm. Ảnh: D.L

Huyện Bắc Trà My đang tập trung đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho LĐ để thực hiện các mục tiêu giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Tổ chức phiên giao dịch việc làm nhằm đưa doanh nghiệp, đưa công việc làm đến gần người LĐ là một trong những giải pháp mà địa phương thực hiện trong năm nay.

Ông Lê Văn Tuấn - Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My cho biết: “Bắc Trà My còn khá đông lực lượng LĐ cần được giải quyết việc làm, đào tạo nghề để có việc làm ổn định. LĐ nhàn rỗi trong nông nghiệp, LĐ là bộ đội xuất ngũ, LĐ từ các nơi về lại địa phương do dịch bệnh không đi làm lại cần được giải quyết việc làm. Học sinh học xong THCS hoặc THPT nhưng không đi học tiếp thì cần được học nghề để có việc làm.

Với miền núi, doanh nghiệp về địa phương vẫn còn chưa nhiều, nên chỉ có cách kết nối với Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh, đưa doanh nghiệp trong tỉnh đến cơ sở, giúp người LĐ có thông tin và gặp được doanh nghiệp tư vấn thì họ sẽ có lựa chọn tốt hơn. Mỗi gia đình chỉ cần có người trong tuổi LĐ đi làm việc, thì gia đình đó sẽ có cuộc sống tốt hơn, thoát nghèo cũng bền vững hơn”.

Tại phiên giao dịch việc làm Bắc Trà My, có 32 doanh nghiệp ủy thác Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tuyển dụng và trực tiếp tuyển dụng với hơn 6.000 vị trí việc làm trong và ngoài nước.

Các công ty tuyển dụng LĐ ở nhiều trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp, sơ cấp nghề và LĐ phổ thông. Ngành nghề tuyển dụng khá đa dạng như may mặc, cơ khí, nhân viên thị trường, ô tô, điện, nông nghiệp...

Mức lương nhà tuyển dụng đưa ra dao động từ 5 triệu đồng/tháng trở lên, hoặc thỏa thuận. Các chế độ phúc lợi xã hội, thưởng lễ tết, chuyên cần, hỗ trợ xăng xe, nhà trọ... cũng được nhà tuyển dụng cam kết hỗ trợ người LĐ.

Chị Định Thị Xoa quan tâm đến nhu cầu tuyển dụng của một doanh nghiệp. Ảnh: D.L

Là một doanh nghiệp vừa tuyển sinh đào tạo, vừa tuyển dụng LĐ, Thaco cũng đến với phiên giao dịch việc làm Bắc Trà My để tìm kiếm nhân lực.

Ông Phan Tiềm - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thaco cho biết: “Không chỉ trong ngành sản xuất ô tô, Thaco cũng đang cần nhân lực trong ngành nông nghiệp. Chúng tôi đào tạo vẫn chưa đủ đáp ứng nhu cầu nên liên kết với nhiều trường đại học, cao đẳng nghề của tỉnh và trong cả nước để đào tạo nhân lực.

LĐ ở vùng nông thôn, miền núi của Quảng Nam phù hợp đào tạo việc làm ở ngành nông nghiệp nên chúng tôi sẵn sàng tiếp nhận, đào tạo và giải quyết việc làm cho người LĐ”.