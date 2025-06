Bạn cần biết Lịch tạm ngừng cung cấp điện tại Quảng Nam từ ngày 13/6 đến ngày 20/6/2025 (PR) - Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 13/6/2025 đến ngày 20/6/2025 với nội dung như sau:

1. Lý do ngừng cung cấp điện: thực hiện kế hoạch công tác duy tu, sửa chữa, chống quá tải MBA, xử lý phóng điện thiết bị, rỉ dầu MBA để ngăn ngừa nguy cơ gây sự cố và thi công các dự án đầu tư lưới điện, xử lý các điểm mất an toàn cho người và thiết bị để đảm bảo cấp điện.

2. Thời gian ngừng cung cấp điện (thời gian dự kiến bắt đầu – thời gian dự kiến có điện trở lại) và địa điểm ngừng cung cấp điện như sau:

Khu vực: Huyện Núi Thành

Ngày 14/6/2025 (5h00 - 11h30)

Trạm LeDoMain, Tam Hải 8, Tam Hải 3, Tam Hải 1, Ngô Phê, Tam Hải 4, UB Tam Hải, Tam Hải 7, Phạm Đăng Nghĩa, Thuận An, Hội Nuôi tôm Thôn 1 Tam hải, Tam Hải 2, Thuận An 2, UB Tam Hải 2, Tam Hải 10, Tam Hải 4-2, Tam Hải 11

Ngày 14/6/2025 (7h00 - 10h00)

Trạm Tam Xuân 1-7, Chợ Bà Bầu

Ngày 15/6/2025 (05h30-06h00 và 11h30-12h00)

Trạm Thanh Long 1, Tam Quang 4, Tam Quang 8, Bãi Rạng, Tam Quang 7

Ngày 15/6/2025 (5h30 - 12h00)

Trạm Khách sạn Hoàng Yến, KDL Sinh Thái, Sông Thu Resort, Hòa Thắng

Ngày 16/6/2025 (7h00 - 11h00)

Trạm Tam Hòa 5

Ngày 16/6/2025 (8h00 - 12h00)

Trạm An Tây

Ngày 17/6/2025 (7h00 - 10h00)

Trạm Tam Trà T2, Tam Trà T3

Ngày 17/6/2025 (10h00 - 11h30)

Trạm Thuận Yên Đông

Ngày 17/6/2025 (13h30 - 15h00)

Trạm Tam Giang 1

Ngày 17/6/2025 (15h00 - 17h00)

Trạm May Châu Sơn, Tam Hiệp 6

Ngày 18/6/2025 (7h00 - 17h00)

Trạm Đông Thạnh Tây

Khu vực: Thành phố Tam Kỳ

Ngày 14/6/2025 (05h00-05h30 và 10h30-11h00)

Một phần phường Hòa Thuận

Ngày 14/6/2025 (05h00 - 11h00)

Trạm KDC số 2, UB Thành Phố, Lý Thường Kiệt 1, Lý Thường Kiệt 2, BCH Quân sự tỉnh, QB11

Khu vực: Huyện Tiên Phước

Ngày 20/6/2025 (6h00 - 7h30)

Trạm Tiên Thọ 1 xã Tiên Thọ

Ngày 20/6/2025 (6h00 - 7h30)

Trạm Thôn 6 Tiên Phong xã Tiên Phong

Ngày 20/6/2025 (7h30 - 9h00)

Trạm Thôn 4 Tiên Phong xã Tiên Phong

Ngày 20/6/2025 (14h00 - 15h30)

Trạm Tiên Phong 2-1 xã Tiên Phong

Khu vực: Huyện Phú Ninh

Ngày 18/6/2025 (6h30 - 10h30)

Trạm Nông trường Chiên Đàn xã Tam Đàn

Ngày 20/6/2025 (7h30 - 9h00)

Trạm Ngọc Tú xã Tam Dân

Ngày 20/6/2025 (14h00 - 15h30)

Trạm Tam Thành 11 xã Tam Thành

Khu vực: Huyện Bắc Trà My

Ngày 14/6/2025 (5h00 - 17h00)

Trạm Cụm 3 Trà Bui, Trạm Cụm 4 Trà Bui, Trạm Trà Bui 6, Trạm Trà Bui 7, Trạm TĐC Trà Bui 1, Trạm TĐC Trà Bui 2, Trạm TĐC Trà Bui 3, Trạm TĐC Trà Bui 4, Trạm TĐC Trà Bui 5-1, Trạm TĐC Trà Bui 5-2, Trạm Thôn 1 Trà Bui, Trạm Thôn 7 Trà Bui, Trạm Ông Hương, Trạm Ông Bình

Ngày 19/6/2025 (5h15 - 11h00)

Trạm Di tích Nước Oa, Trạm Thôn 3 Trà Tân, Trạm Thôn 7 Trà Tân, Trạm UB Trà Tân, Trạm UB Trà Tân 2, Trạm Xóm Đập Trà Tân

Khu vực: Huyện Nam Trà My

Ngày 17/6/2025 (6h45 - 11h45)

Xã Trà Don, Trà Nam, Trà Linh

Khu vực: Huyện Thăng Bình

Ngày 14/6/2025 (5h00-5h30 và 11h30-12h00)

Một phần thị trấn Hà Lam

Ngày 14/6/2025 (5h00 - 12h00)

Xã Bình Nguyên; Trạm Nhà văn hóa; Bưu điện Thăng Bình, Xây Dựng, Kho bạc, Ngân hàng NN, XN May Thăng Bình, Cơ Khí, Cơ Khí 2, Hà Lam 10; một phần xã Bình Phục

Ngày 14/6/2025 (8h00 - 11h30)

Trạm Quý Xuân 3

Ngày 17/6/2025 (6h00 - 11h00)

Trạm Quý Phước 4, Quý Hương, Quý Hương 2, Quý Hương 3

Ngày 18/6/2025 (6h00 - 11h00)

Trạm Kỳ Trân 2, Kỳ Trân 4

Ngày 20/6/2025 (5h00 - 11h00)

Một phần xã Bình Nam; Trạm Trần Công Thư

Khu vực: Huyện Quế Sơn

Ngày 15/6/2025 (5h00 - 17h00)

Xã Quế Lâm, Ninh Phước, Phước Ninh, Quế Lộc, TT Trung Phước

Ngày 16/6/2025 (6h00 - 11h00)

Một phần thôn An Lộc -xã Quế Minh

Ngày 16/6/2025 (6h30 - 9h30)

Trạm Phân bón Quế Cường 2

Ngày 16/6/2025 (14h00 - 16h00)

Thôn Dưỡng Xuân, Quế Xuân 2

Ngày 17/6/2025 (6h00 - 10h00)

Thôn Trung Vĩnh xã Quế Xuân 1

Ngày 18/6/2025 (5h00 - 11h30)

Thôn Phú Lộc Xã Quế Xuân 2

Khu vực: Huyện Duy Xuyên

Ngày 17/6/2025 (7h00 - 16h30)

Một phần thôn Thanh Châu, xã Duy Châu

Ngày 18/6/2025 (7h00 - 11h30)

Một phần thôn Phú Đa, xã Duy Thu

Ngày 18/6/2025 (7h00 - 12h30)

Một phần thôn Thuận An, xã Duy Nghĩa

Ngày 18/6/2025 (13h30 - 17h30)

Một phần thôn Thuận Trì, xã Duy Hải

Khu vực: Thị xã Điện Bàn

Ngày 13/6/2025 (6h00 - 17h00)

Trạm Ánh sáng Kỳ Lam

Ngày 19/6/2025 (6h30 - 10h30)

Trạm Bơm Cao Huân

Ngày 19/6/2025 (8h00 - 11h00)

Trạm Điện Hồng 1 (T1/3)

Khu vực: Thành phố Hội An

Ngày 16/6/2025 (5h00 - 11h30)

Một phần thôn Thanh Đông xã Cẩm Thanh

Ngày 17/6/2025 (5h30 - 11h30)

Một phần khối Xuân Mỹ, một phần khối Xuân Quang Phường Cẩm Phô

Ngày 18/6/2025 (5h00 - 11h30)

Một phần khối An Bang và một phần khối Hậu Xá Phường Thanh Hà

Ngày 19/6/2025 (5h00 - 11h30)

Một Phần thôn Trà Quế Xã Cẩm Hà

Ngày 20/6/2025 (5h00 - 11h30)

Một Phần Thôn Trảng Kèo Xã Cẩm Hà

Khu vực: Huyện Đại Lộc

Ngày 15/6/2025 (05h00-6h00 và 17h00-18h00)

Trạm Xử lý chất thải rắn Bắc Quảng Nam, Nhà máy giấy Đại Hiệp T1, Nhà máy giấy Đại Hiệp T2, Mỏ đá Phú Quý, Mỏ đá Phú Quý 2, VLXD Hiệp Hưng, Bê tông Hiệp Hưng, Hải Thành Công

Ngày 15/6/2025 (5h00 - 18h00)

Trạm Thị trấn 4, May Thái Liên, Huyện đội Đại Lộc, Giặt Tẩy, Bệnh viện Bắc Quảng Nam, Bệnh viện Bắc Quảng Nam 2, Phú Quý, Vinfast Đại Hiệp

Ngày 18/6/2025 (05h00-5h30 và 12h30-13h00)

Xã Đại Lãnh, Thủy điện Sông Cùng, phụ tải trạm Hà Thanh, Hà Thanh 2, Vinfast Đại Lãnh, Đại Lãnh 4, Trước Hà 1, Trước Hà 3, Đại Lãnh 6, Đại Lãnh 5, UB Đại Hưng, Đất màu Nà Ngọc Thạch

Ngày 18/6/2025 (5h00 - 13h00)

Trạm Trước Hà 2, Thôn 3 Trước Hà, Đại Hưng 1, Đại Hưng 2, Đại Lãnh 7, TĐC Gò Dinh, Bơm An Điềm, TG An Điềm, TG An Điềm (PT2), TG An Điềm 2, Làng Yều, Làng Yều 2, Mỏ than An Điềm

Ngày 15/6/2025 (7h00 - 11h00)

Trạm Nhà máy nước Đại Lộc, Huyện ủy Đại Lộc, Lương thực Đại Lộc, Bơm Đại Phước, Hòa Đông, Khu 4, Thị trấn 1, Thôn Đại An 2, Hòa Tây

Ngày 16/6/2025 (6h00 - 11h00)

Trạm Phú Phong, Phú Phong 2

Ngày 19/6/2025 (7h00 - 12h00)

Trạm Bơm Đại Hòa 2

Ngày 20/6/2025 (7h00 - 10h00)

Trạm Tập Phước

Ngày 20/6/2025 (13h00 - 16h00)

Trạm Mỹ Đông

Khu vực: Huyện Nam Giang

Ngày 17/6/2025 (4h30 - 19h00)

Thôn Pà Păng, thôn II, xã Tà Pơơ

Ngày 20/6/2025 (5h00 - 12h30)

Thôn Pà Ong, thôn Pà Dá, xã Cà Dy

Khu vực: Huyện Đông Giang

Ngày 16/6/2025 (5h30 - 11h30)

Một phần thôn Đông Sơn xã Ba

Ngày 17/6/2025 (5h30 - 11h30)

Trạm Phú Sơn xã Ba

Ngày 17/6/2025 (5h30 - 11h30)

Một phần thôn ADinh Thị trấn Prao

Ngày 18/6/2025 (5h00 - 13h00)

Xã Cà Dăng

Ngày 18/6/2025 (5h30 - 11h30)

Một phần thônTà Xí Thị trấn Prao

Ngày 18/6/2025 (5h30 - 11h30)

Một phần thôn Đhami xã Ba

Ngày 19/6/2025 (5h30 - 11h30)

Thôn Zờ Rượt xã Atiêng

Ngày 19/6/2025 (5h30 - 11h30)

Thôn Chờ Cớ xã Ating

Ngày 20/6/2025 (5h30 - 11h30)

Một phần thôn Đhami xã Ba

Ngày 20/6/2025 (5h30 - 11h30)

Một phần thôn ngã Ba Thị trấn Prao

Quý khách hàng có thể tra cứu chi tiết lịch ngừng cấp điện theo mã khách hàng (có in trên hóa đơn tiền điện) tại trang web Công ty Điện lực Quảng Nam (http://pcquangnam.cpc.vn). Để được giải quyết các nhu cầu về dịch vụ điện, vui lòng liên hệ 19001909. Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo và mong nhận được sự hợp tác của quý khách hàng.