Bạn cần biết Lịch tạm ngừng cung cấp điện tại Quảng Nam từ ngày 14/12 đến ngày 20/12/2024 (PR) - Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 14/12/2024 đến ngày 20/12/2024 với nội dung như sau:

1. Lý do ngừng cung cấp điện: thực hiện kế hoạch công tác duy tu, sửa chữa, chống quá tải MBA, xử lý phóng điện thiết bị, rỉ dầu MBA để ngăn ngừa nguy cơ gây sự cố và thi công các dự án đầu tư lưới điện, xử lý các điểm mất an toàn cho người và thiết bị để đảm bảo cấp điện.

2. Thời gian ngừng cung cấp điện (thời gian dự kiến bắt đầu – thời gian dự kiến có điện trở lại) và địa điểm ngừng cung cấp điện như sau:

Khu vực: Huyện Núi Thành

Ngày 14/12/2024 (06h0 - 07h30 và 14h30-16h30)

Xã Tam Xuân 1, Tam Xuân 2; Trạm Cà phê Đông Á

Ngày 14/12/2024 (06h00 - 16h30)

Trạm Tam Xuân 2-6, Tam Xuân 2-1, Thu phí Tam Xuân, Tam Xuân 2-8, Tam Xuân 2-2,Tam Xuân 2-4, Tam Xuân 2-9, Tam Xuân 2-3, Tam Xuân 2-5, Cầu Máng Tam Tiến, Vinfast Tam Xuân 1 Tam Xuân 1-6, Gạo Tiến Linh, Tam Xuân 1-2

Ngày 14/12/2024 (07h30 - 16h00)

Trạm Tam Giang 1

Ngày 14/12/2024 (6h00 - 17h00)

Trạm Tam Anh 2-1, Tam Hòa 5, Đông Thạnh Tây, Tam Hòa 2-3, Tam Hòa 1, UB Tam Hòa, HTX Tam Hòa, Đoàn Thị Chức,Tam Hòa 8, Tam Hòa 4, Tam Hòa 2-1, Tam Hòa 3, Tam Hòa 6, Võ Đăng Lâm, Đào Duy Tam, Tam Hòa 7, Tam Hòa 2-5, Nguyễn Văn Đông, T6 Tam Hải, T5 Tam Hải, Ốc Hương Tam Hải, LeDoMain, Tam Hải 8, Tam Hải 3, Tam Hải 1, Ngô Phê, Tam Hải 4, UB Tam Hải, Tam Hải 7, Phạm Đăng Nghĩa, Thuận An, Huỳnh Ngọc Khải, Tam Hải 2, Thuận An 2, Lê Công Dương, Tam Hòa 2-6, Tam Hòa 1-1, Huỳnh Tiến Dũng, Tam Hòa 5-1, UB Tam Hải 2, Huỳnh Tấn Đạo, Tam Hải 10, Tam Hải 4-2, Tam Hải 11, Đào Duy Thế, Tam Hòa 7-1, Cầu Sông Chợ, Cầu Trường Giang, Cầu Tam Tiến

Ngày 14/12/2024 (13h30 - 16h00)

Trạm Tam Mỹ Đông 2

Ngày 15/12/2024 (05h30-07h00 và 15h30-17h00)

Một phần xã Tam Hiệp, Thị trấn Núi Thành

Ngày 15/12/2024 (5h30 - 17h00)

Trạm Xí nghiệp May Núi Thành, An Tân 1, Chợ Núi Thành, Tam Giang 4, Trạm Tam Giang 7, Tam Giang 2, Tam Giang 5, Tam Giang 1, Hoà An, Cảng cá An Hoà, Tam Giang 3, Tam Giang 6, Tam Giang 4-1, Tam Giang 2-1, Kiểm Ngư 3, Tam Giang 8, Tam Giang 9, Chiếu sáng 129-T9

Ngày 17/12/2024 (7h00 - 12h00)

Trạm Tam Xuân 2-1, Vinfast Tam Xuân 1

Ngày 17/12/2024 (08h15-08h45 và 10h30-11h00)

Trạm KDC Đông Yên, MĐ Rạng Đông T1, MĐ Thái Bình, MĐ Hưng Long 1, MĐ Hưng Long 2, MĐ Cảng Kỳ Hà T1, Á Châu Bay, Hòa Vân, Hòa Vân 2, MĐ Rạng Đông T2, Vinaconex 25, Vinaconex 25 T2, Vinaconex 25 T3, Hưng Long 3, Rạng Đông T3, Vinfast Tam Nghĩa.

Ngày 17/12/2024 (8h15 - 11h00)

Trạm MĐ Chu Lai T2, MĐ Chu Lai T3, MĐ Chu Lai T1, HTX Tam Nghĩa, BT Chu Lai, Gạch Tuynen,TĐC Nam Chu Lai, Vinh Phúc T2, InnoGreen, Reddiamond, Phát Thành, Khai Phong, Thái Bình, Huỳnh Nguyên, Lâm sản Nam CL, Pisico T3, WeiXernSin, Pisico T1, Pisico T2, Pisico T4, NaSa T1_NLMT, Vinh Phúc QNam T3, Công ty ACC Đà Nẵng, Lâm Nghiệp

Ngày 17/12/2024 (13h30 - 16h00)

Trạm Tam Sơn 3, Tam Sơn 6. Tam Sơn 8, Thuận Yên Tây

Ngày 19/12/2024 (07h00-07h30 và 16h30-17h00)

Trạm Tam Anh Bắc 3, Tam Xuan 4-6, Tam Anh 3-1

Ngày 19/12/2024 (7h00 - 17h00)

Trạm An Thanh_NLMT, Điện Phước_NLMT, Nghĩa Hành_NLMT, Nam Trà My_NLMT, Sơn Tịnh_NLMT, Công ty Linh Sương

Khu vực: Thành phố Tam Kỳ

Ngày 15/12/2024 (9h00 - 11h00)

Một phần phường Tân Thạnh

Ngày 18/12/2024 (6h00 - 12h00)

Xã Tam Thanh; Một phần xã Tam Phú, Tam Thăng

Ngày 18/12/2024 (6h00 - 16h00)

Trạm Tam Phú 13, Tam Phú 18, Tam Phú 21, Tam Phú 22, TĐC Phú Đông, TLH Phú Đông

Ngày 18/12/2024 (7h00 - 16h00)

Trạm Tam Phú 14

Ngày 19/12/2024 (7h15 - 11h30)

Trạm Tam Ngọc 9

Khu vực: Huyện Tiên Phước

Ngày 14/12/2024 (7h00 - 11h30)

Trạm thôn 5 Phái Bắc xã Tiên Thọ

Ngày 15/12/2024 (6h00 - 17h00)

Xã Tiên Phong; một phần xã Tiên Thọ

Khu vực: Huyện Phú Ninh

Ngày 14/12/2024 (7h15 - 8h45)

Trạm Tam Vinh 15

Ngày 14/12/2024 (7h15 - 8h45)

Trạm Tam Phước 1

Ngày 14/12/2024 (9h00 - 11h00)

Trạm Tam Vinh 4

Ngày 14/12/2024 (9h00 - 11h00)

Trạm Tam Phước 13

Ngày 14/12/2024 (13h15 - 14h45)

Trạm Tam Vinh 1

Ngày 14/12/2024 (13h15 - 14h45)

Trạm Tam An 3-2

Ngày 14/12/2024 (15h00 - 17h00)

Trạm Tam Vinh 6

Ngày 14/12/2024 (15h00 - 17h00)

Trạm Tam Đàn 6

Ngày 15/12/2024 (6h00 - 17h00)

Trạm Ngọc Tú xã Tam Dân

Khu vực: Huyện Nam Trà My

Ngày 16/12/2024 (8h15 - 16h30)

Trạm Trà Mai 5

Khu vực: Huyện Thăng Bình

Ngày 15/12/2024 (7h30 - 11h30)

Một phần CCN Hà Lam - Chợ Được, Trạm Tất Viên 2

Ngày 16/12/2024 (7h15 - 8h30)

Trạm Quý Xuân

Ngày 16/12/2024 (7h30 - 11h30)

Trạm Bơm Quý Xuân, Quý Thạnh 1, Quý Thạnh 2, Dốc Sỏi 2

Ngày 16/12/2024 (9h45 - 11h15)

Trạm Quý Thạnh 3

Ngày 16/12/2024 (13h00 - 14h30)

Trạm UB Bình Quý 2

Ngày 16/12/2024 (14h45 - 16h15)

Trạm Bình Phục 2

Ngày 17/12/2024 (04h00-05h00 và 16h00-17h00)

Xã Bình Định Bắc, Bình Định Nam, Bình Trị, Bình Lãnh, Bình Quý; Trạm Bình Lãnh 1A

Ngày 17/12/2024 (4h00 - 17h00)

Trạm Bơm Phước Chỉ, Quý Thạnh 3, Phúc Nguyên Sơn, UB Bình Quý 3

Ngày 17/12/2024 (4h00 - 17h00)

Trạm Cây Cốc, Cây Cốc 2, Cây Cốc 3, Cây Cốc 4, Lại Trí, CA Giao thông 1, Chung Phước, Xoáy Trâu

Ngày 17/12/2024 (4h00 - 8h00)

Trạm Bình Hiệp, Bình Hiệp 2, Tú Nghĩa 1, Cẩm Tú, T4 Bình Tú, Ngọc Khô, Ngọc Khô 2, Ngọc Khô 3, Tứ Chánh

Ngày 18/12/2024 (7h30 - 11h30)

Trạm Trà Long, T3 Bình Trung, XD Tuyết Mai

Ngày 19/12/2024 (7h30 - 11h30)

Trạm Đồng Trì, An Thuyên

Ngày 23/12/2024 (10h00-11h00 và 14h00-15h30)

Xã Bình Định Bắc, Bình Định Nam, Bình Trị, Bình Lãnh, Bình Quý; Trạm Bình Lãnh 1A

Ngày 23/12/2024 (10h00 - 15h30)

Trạm Bớm Phước chỉ, Quý Thạnh 3, Phúc Nguyên Sơn, UB Bình Quý 3

Ngày 23/12/2024 (10h00 - 15h30)

Trạm Cây Cốc, Cây Cốc 2, Cây Cốc 3, Cây Cốc 4, Lại Trí, CAGT, Chung Phước, Xoáy Trâu

Ngày 23/12/2024 (10h00 - 15h30)

Trạm Bình Hiệp, Bình Hiệp 2, Tú Nghĩa 1, Cẩm Tú, T4 Bình Tú, Ngọc Khô, Ngọc Khô 2, Ngọc Khô 3, Tứ Chánh

Khu vực: Huyện Hiệp Đức

Ngày 17/12/2024 (04h00-05h00 và 16h00-17h00)

Xã Bình Lâm; Trạm Thôn 1A Bình Sơn, Thôn 1B Bình Sơn, Bình Sơn 5, Thăng Phước 3, An Lâm, Quế Thọ 1, Quế Thọ 2, Quế Thọ 6B, Quế Thọ 10, Nam An Sơn

Ngày 23/12/2024 (10h00-11h00 và 14h00-15h30)

Xã Bình Lâm; Trạm Thôn 1A Bình Sơn, Thôn 1B Bình Sơn, Bình Sơn 5, Thăng Phước 3, An Lâm, Quế Thọ 1, Quế Thọ 2, Quế Thọ 6B, Quế Thọ 10, Nam An Sơn

Khu vực: Huyện Quế Sơn

Ngày 13/12/2024 (7h00 - 11h00)

Một phần thôn Thạch Khê xã Quế Mỹ

Ngày 14/12/2024 (7h00 - 15h00)

Trạm T1 Tinh bột sắn, T2 Tinh bột sắn, T3 Tinh bột sắn, Nam Châu, CCN Quế Cường giai đoạn 3 (cấp điện: Thành Sơn), CCN Quế Cường giai đoạn 2 (cấp điện: Tín Đăng Khang), CCN Quế Cường giai đoạn 4 (cấp điện: Hoàng Anh Khôi), CCN Quế Cường giai đoạn 6 (cấp điện: Tân Lợi), CCN Quế Cường giai đoạn 7 (cấp điện: QB Trang Đạt)

Ngày 14/12/2024 (13h30 - 15h00)

Công ty Đại Phú; Nguyễn Minh Tân

Ngày 14/12/2024 (15h30 - 17h00)

Công ty Godenhatcher

Khu vực: Huyện Nông Sơn

Ngày 15/12/2024 (7h00 - 9h00)

Xã Sơn Viên, Quế Lộc; TDP Trung Phước 2, TDP Trung Nam, TDP Phước Viên và nhà Máy Dăm Nhất Hưng

Khu vực: Huyện Duy Xuyên

Ngày 14/12/2024 (7h00 - 11h30)

Một phần khối phố Long Xuyên

Ngày 14/12/2024 (7h00 - 11h30)

Một phần KP Xuyên Tây 2

Ngày 14/12/2024 (7h00 - 15h00)

Một phần KP Mỹ Hạt, một phần thôn Đình An TT Nam Phước; Thôn Câu Lâu Đông, Hà Nhuận xã Duy Phước; Công ty may Tấn Minh, Công ty Việt Quang, Công ty Lâm sản Thanh Lộc

Ngày 14/12/2024 (13h00 - 17h30)

Một phần KP Phước Mỹ 2 TT Nam Phước.

Ngày 17/12/2024 (7h00 - 11h30)

Một phần thôn Phú Nhuận 3 xã Duy Tân

Ngày 17/12/2024 (13h00 - 17h30)

Một phần thôn Thi Thại xã Duy Thành.

Ngày 18/12/2024 (7h00 - 11h30)

Trạm tự dùng NLV Duy Xuyên

Ngày 19/12/2024 (7h00 - 11h30)

Một phần thôn Tây Sơn Tây, xã Duy Hải.

Ngày 19/12/2024 (13h00 - 17h30)

Một phần thôn Tây Sơn Tây, xã Duy Hải.

Khu vực: Thị xã Điện Bàn

Ngày 15/12/2024 (8h10 - 14h00)

Công ty TNHH Cheng Shing Piston; Công ty TNHH thực phẩm Quang Hiếu; Công ty TNHH nhà máy bia HENIKEN Việt Nam - Quảng Nam, Công ty CP Đầu Tư Sản Xuất Năng Lượng Xanh; Công ty CP Công Nghệ SCRETE; Chi Nhánh Công ty CP Phát Triển Đô thị & Khu Công Nghiệp QN-ĐN tại Tỉnh Quảng Nam; Công ty CP Dewoo; Công ty CP Đầu tư và Sản xuất Petro miền Trung; Chi nhánh Công ty TNHH Cana Young – Đà Nẵng; Công ty TNHH Bánh kẹo Pheva; Công ty CP giấy Sài Gòn miền Trung; Công ty CP nhựa miền Trung; Công ty TNHH Một Thành Viên RGM Đà Nẵng; Công ty TNHH sản xuất công nghiệp Hoàn Mỹ; NLMT Hoàn Mỹ; Công ty CP Nhà Thép Tiền Chế Chí Việt; Công ty CP Đầu tư Sản xuất Vật liệu xây dựng Sao Việt Nhật miền Trung, Công ty CP nhựa miền Trung (NLMT), Công ty TNHH MTV Nhựa INT; Chi Nhánh Công ty CP Phát Triển Đô thị & KCN QN-ĐN tại Tỉnh Quảng Nam

Ngày 17/12/2024 (8h30 - 13h30)

Khối Phong Hồ phường Điện Nam Bắc

Ngày 18/12/2024 (7h00 - 11h30)

Một phần thôn Nam Hà xã Điện Trung

Ngày 19/12/2024 (7h00 - 9h00)

Một phần khối Hà Quảng Đông, Hà Quảng Tây phường Điện Dương

Khu vực: Thành phố Hội An

Ngày 17/12/2024 (8h00 - 10h00)

Một phần khối An Bàng phường Cẩm An

Ngày 19/12/2024 (13h00 - 16h30)

Một phần thôn Đồng Nà xã Cẩm Hà

Khu vực: Huyện Đại Lộc

Ngày 14/12/2024 (14h00 - 15h00)

Một phần xã Đại An; xã Đại Cường, Đại Minh; Trạm May Đại Cường, Minh Khang, Bơm Bầu Phốc, Bơm Bầu Phốc 2, Đại Hòa 1, Thị trấn 7, Thị trấn 8, Thị trấn 9, Ái Mỹ, Giáo Tây, Giáo Tây 1, Tòa án Đại Lộc, Chợ Quảng Huế, Hòa Thạch, Ươm tơ Giao Thủy, Quảng Yên, Bơm Đại Hòa 2, Bộ Nam, Bộ Nam 1, Thượng Phước, Thượng Phước 1, HTX Đại Hòa 2 (T3), Giao Thủy

Ngày 14/12/2024 (7h30 - 15h00)

Trạm Quảng Đại, Quảng Đại 2, Trang Điền Nam, Trang Điền Nam 2, Phú Long 3

Ngày 15/12/2024 (7h30 - 16h30)

Trạm Bệnh viện Bắc Quảng Nam

Ngày 16/12/2024 (7h00 - 15h00)

Trạm Thị trấn 1

Ngày 16/12/2024 (8h30 - 13h30)

Trạm An Định

Ngày 16/12/2024 (9h00 - 15h00)

Trạm Giao Thủy

Ngày 20/12/2024 (06h00-07h00 và 16h00-17h00)

Một phần xã Đại Đồng; Trạm Khoáng sản Đại Đồng, Lặp Quang Đại Lộc, Phước Lộc, Phương Trung, Phú Hương 2, Thủy điện Đại Đồng, Khoáng sản Fensfat, Toàn Phát, Đá Tràng Thạch, Gạch Đại Hưng

Ngày 20/12/2024 (6h00 - 17h00)

Trạm Trường An, Song Bình, Tam Hòa, KTĐ Đại Quang 27/7, Đông Lâm, Đông Lâm 2, Đất màu Đại Quang, Nước đá Đại Quang, Bơm Hòa Thạch, Phú Hương, Đất màu Phương Trung, Tân Thành, Thanh Tùng

Khu vực: Huyện Tây Giang

Ngày 14/12/2024 (6h30 - 12h00)

Một phần xã BhaLee; xã A Nông, A Tiêng, Lăng, Tr'Hy, A Xan, Gari và Ch'Ơm

Quý khách hàng có thể tra cứu chi tiết lịch ngừng cấp điện theo mã khách hàng (có in trên hóa đơn tiền điện) tại trang web Công ty Điện lực Quảng Nam (http://pcquangnam.cpc.vn). Để được giải quyết các nhu cầu về dịch vụ điện, vui lòng liên hệ 19001909.

Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo và mong nhận được sự hợp tác của quý khách hàng.