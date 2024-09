Bạn cần biết Lịch tạm ngừng cung cấp điện tại Quảng Nam từ ngày 6/9 đến ngày 13/9/2024 Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 06/09/2024 đến ngày 13/09/2024 với nội dung như sau:

‎1. Lý do ngừng cung cấp điện: thực hiện kế hoạch công tác duy tu, sửa chữa, chống quá tải MBA, xử lý phóng điện thiết bị, rỉ dầu MBA để ngăn ngừa nguy cơ gây sự cố và thi công các dự án đầu tư lưới điện, xử lý các điểm mất an toàn cho người và thiết bị để đảm bảo cấp điện.‎

2. Thời gian ngừng cung cấp điện (thời gian dự kiến bắt đầu – thời gian dự kiến có điện trở lại) và địa điểm ngừng cung cấp điện như sau:

Khu vực: Huyện Núi Thành

Ngày 8/9/2024 (7h00 - 9h00)

Trạm Xăng dầu Hòa Khánh

Ngày 8/9/2024 (8h10 - 11h00)

Công ty TNHH SGI Vina

Ngày 10/9/2024 (7h00 - 11h00)

Trạm Tam Tiến 5

Ngày 13/9/2024 (7h00 - 17h00)

Trạm Thôn 6 Tam Hải

Khu vực: Thành phố Tam Kỳ

Ngày 7/9/2024 (6h00 - 07h30)

Trạm Tam Thanh 1, Tam thanh 3, Tam Thanh 5 và KDL Tam Thanh

Ngày 7/9/2024 (6h00 - 17h00)

Trạm Tam Phú 2, Tam Phú 5, Tam Phú 11, Tam Phú 16, Tam Phú 17

Ngày 8/9/2024 (7h00 - 17h00)

Một phần KCN Tam Thăng, KCN Tam Thăng 2

Ngày 8/9/2024 (7h20 - 15h10)

Công ty TNHH Thiên Thạch, Công ty CP Tuấn Đạt, Công ty TNHH Thành Trí, Công ty TNHH Tân An Thành

Ngày 8/9/2024 (7h20 - 11h40)

Công ty TNHH ThaiBinh Seed - Miền Trung - Tây Nguyên, Công ty TNHH YS VINA, Công ty TNHH Quang Toàn

Ngày 8/9/2024 (7h20 - 11h40)

Công ty TNHH Tân Bình, Chi nhánh Công ty CP MSCO tại Quảng Nam

Ngày 8/9/2024 (15h00 - 18h00)

Trạm Tam Phú 2, Tam Phú 5, Tam Phú 11, Tam Phú 16, Tam Phú 17, Tam Thanh 1, Tam thanh 3, Tam Thanh 5 và KDL Tam Thanh

Ngày 10/9/2024 (5h30 - 15h00)

Trạm Tam Thăng 9

Ngày 10/9/2024 (7h00 - 11h30)

Trạm Trường Xuân 1-2

Ngày 11/9/2024 (7h00 - 11h30)

Trạm An Hà 3

Khu vực: Huyện Phú Ninh

Ngày 7/9/2024 (7h30 - 16h30)

Trạm Tam Lộc 13 xã Tam Lộc

Ngày 8/9/2024 (7h30 - 11h30)

Trạm Bơm Đại An xã Tam Đại

Ngày 8/9/2024 (13h30 - 17h00)

Trạm CCN Chợ Lò 2 xã Tam Thái

Ngày 13/9/2024 (7h30 - 11h30)

Trạm Tam Vinh 10

Khu vực: Huyện Tiên Phước

Ngày 11/9/2024 (7h30 - 15h30)

Trạm Trại Heo

Ngày 11/9/2024 (7h30 - 15h30)

Trạm Tiên An 1A

Khu vực: Huyện Bắc Trà My

Ngày 8/9/2024 (5h30 - 17h00)

Xã Trà Đông, Trà Dương, Trà Nú, Trà Kot, Trạm Số 1 (thị trấn Trà My)

Ngày 10/9/2024 (06h00-07h00 và 16h30-17h00)

Xã Trà Giác

Ngày 10/9/2024 (6h00 - 17h00)

Xã Trà Ka

Khu vực: Huyện Nam Trà My

Ngày 11/9/2024 (6h00 - 17h00)

Xã Trà Cang

Khu vực: Huyện Thăng Bình

Ngày 7/9/2024 (07h00-07h30 và 10h30-11h00)

Trạm Bình Hiệp, Bình Hiệp 2

Ngày 7/9/2024 (7h00 - 11h00)

Một phần xã Bình Tú; một phần xã Bình Trung

Ngày 7/9/2024 (7h00 - 15h00)

Trạm Hà Lam 8, UB Huyện Thăng Bình, Hà Lam 3

Ngày 8/9/2024 (5h45 - 12h00)

Một phần xã Bình Phục, CCN Hà Lam - Chợ Được; Công ty sợi Hòa Thọ Thăng Bình (NM sợi Hòa Thọ); trạm Bình Giang 2/5, Bình Phục 6, Đoàn Văn Tài

Ngày 10/9/2024 (05h30-06h30 và 14h00-15h00)

Một phần xã Bình Sa, một phần xã Bình Nam

Ngày 10/9/2024 (5h30 - 15h00)

Trạm Gia Nghĩa

Ngày 12/9/2024 (7h00 - 16h00)

Một phần xã Bình Triều, một phần xã Bình Sa

Khu vực: Huyện Hiệp Đức

Ngày 6/9/2024 (5h00 - 17h30)

Xã Quế Lưu, Sông Trà, Phước Trà, một phần thị trấn Tân Bình (xã Quế Bình cũ)

Ngày 7/9/2024 (16h30 - 19h00)

Trạm CCN Bà Huỳnh, Vàng Phức Thuận, Hào Hưng, Sông Trà 6, Sông Trà 1B, Công ty TNHH Phú Hương, Mobifone Trà Quỳnh, Cầu Bà Huỳnh

Ngày 7/9/2024 (16h30-17h00 và 21h00-22h00)

Xã Bình Sơn, Thăng Phước, Quế Thọ, Hiệp Hòa, Hiệp Thuận; một phần thị trấn Tân Bình

Ngày 10/9/2024 (6h30 - 17h00)

Xã Thăng Phước, một phần xã Bình Sơn

Ngày 11/9/2024 (5h30-06h30 và 16h30-17h30)

Trạm Hiệp Thuận 1, Hiệp Thuận 2, Hiệp Thuận 3, Hiệp Thuận 4, HTX Hiệp Thuận.

Ngày 11/9/2024 (5h30 - 17h30)

Trạm Hiệp Hòa 1, Hiệp Hòa 2, Hiệp Hòa 3, Hiệp Hòa 4, Hiệp Hòa 5, Hiệp Hòa 6, Trà Linh Tây

Khu vực: Huyện Phước Sơn

Ngày 6/9/2024 (5h00 - 17h30) và ngày 7/9/2024 (16h30 - 19h00)

Trạm Bà Xá, T9 Phước Hiệp, Công ty Heo

Ngày 7/9/2024 (5h00 - 22h00)

Công ty TNHH Ngọc Lĩnh; Công ty TNHH Vàng Phước Sơn

Ngày 7/9/2024 (05h00-19h00 và 21h00-22h00)

Huyện Phước Sơn

Ngày 9/9/2024 (7h30 - 11h30)

Trạm Phước Đức 3

Khu vực: Huyện Quế Sơn

Ngày 8/9/2024 (5h00 - 17h30)

Một phần thôn Dưỡng Mông xã Quế Xuân 1

Khu vực: Huyện Duy Xuyên

Ngày 8/9/2024 (05h00-06h30 và 16h00-17h30)

Một phần KP Long Xuyên 1 TT Nam Phước, một phần thôn Lang Châu Nam xã Duy Phước. Thôn vân Quật, xã Duy Thành, một phần thôn Thi Thại xã Duy Thành

Ngày 8/9/2024 (5h00 - 17h30)

Một phần KP Phước Mỹ, TT Nam Phước; trạm Tự dùng NLV Duy Xuyên; một phần thôn An Trung, xã Duy Trung; Công ty dệt may 29/3, Công ty Hi-tech Việt Nam, Công ty Đại Dương Kính, Tân Tiến Đạt, Công ty VLXD Tân An, Hi-tech Apparel, Công Ty Sơn hà Duy Xuyên; NLMT XLCN Quảng Nam, Minh Tuấn Tú, lâm Hùng; một phần Thôn Hòa Nam, Thôn Hòa lâm xã Duy Trung; Thôn An Thành, Thôn Nam Thành xã Duy Trung

Ngày 8/9/2024 (5h00 - 17h30)

KP Phước Mỹ 3, KP Phước Mỹ 2 TT Nam Phước; một phần thôn An Hòa xã Duy Trung; trạm Thuế Duy Xuyên, Bảo hiểm Duy Xuyên

Ngày 8/9/2024 (5h00 - 12h00)

Một phần Thị trấn Nam Phước; Thôn Câu Lâu Đông, thôn Hà Nhuận xã Duy Phước.

Ngày 10/9/2024 (7h00 - 11h30)

Kho bom Đức Dục

Ngày 11/9/2024 (7h00 - 11h30)

Một phần thôn Thi Thại xã Duy Thành

Ngày 11/9/2024 (7h00 - 11h30)

Một phần thôn Phú Lạc xã Duy Hòa

Ngày 12/9/2024 (6h30 - 17h30)

Xã Duy Hải

Khu vực: Thị xã Điện Bàn

Ngày 8/9/2024 (7h00 - 15h30)

Công ty CP công nghiệp hỗ trợ Miền Trung, CCN An Lưu

Ngày 9/9/2024 (14h00 - 17h00)

Một phần khối 7A Điện Nam Đông phường Điện Nam Đông

Ngày 10/9/2024 (7h00 - 17h30)

Một phần thôn Tân Bình 3 xã Điện Trung

Ngày 10/9/2024 (7h00 - 14h00)

Trạm Bơm Điện Hồng 2, Bơm Châu Sơn, Điện Tiến 2/1, Điện Tiến 2/2, Điện Tiến 2/3, Điện Tiến 2/4, Điện Tiến 2/5

Ngày 12/9/2024 (7h00 - 11h00)

KDC 1A, KĐT số 3, KĐT số 4 phường Điện Ngọc; Trường ĐH Phan Châu Trinh

Ngày 12/9/2024 (8h00 - 16h00)

Bưu Điện Thị Xã Điện Bàn - Bưu Điện Tỉnh Quảng Nam; VNPT QUẢNG NAM

Ngày 12/9/2024 (05h00-07h00 và 12h30-14h30)

The Nam Hải Resort, một phần khối Hà My Đông B, Hà My Đông A phường điện Dương

‎- Từ 05h00-14h30: Một phần khối Hà Quảng Tây, Hà Quảng Đông, Hà Quảng Bắc và khối Quảng Gia Phường Điện Dương; trạm Điện Dương 5

Ngày 12/9/2024 (05h00-14h30)

Một phần khối Hà Quảng Tây, Hà Quảng Đông, Hà Quảng Bắc và khối Quảng Gia Phường Điện Dương; trạm Điện Dương 5

Ngày 13/9/2024 (7h00 - 11h00)

KDC Khối 5 phường Vĩnh Điện

Ngày 13/9/2024 (7h00 - 11h00)

Khối Kỳ Long xã Điện Thọ

Khu vực: Thành phố Hội An

Ngày 7/9/2024 (7h00 - 10h30)

Một phần thôn Vạn Lăng xã Cẩm Thanh

Ngày 9/9/2024 (6h30 - 13h00)

Xã Cẩm Kim

Ngày 9/9/2024 (13h30 - 17h30)

Một phần thôn Cồn Nhàn xã cẩm Thanh

Ngày 10/9/2024 (7h00 - 15h00)

Một phần khối Thanh Chiếm, một phần Khối Trảng Sỏi phường Thanh Hà

Ngày 10/9/2024 (7h30 - 11h00)

Một phần khối Sơn Phô 1, khối Sơn Phô 2 phường Cẩm Châu

Ngày 10/9/2024 (13h30 - 16h30)

Khách Sạn Hà An Vitour; một phần thôn Võng Nhi xã Cẩm Thanh

Khu vực: Huyện Đại Lộc

Ngày 6/9/2024 (5h00 - 5h30)

Một phần xã Đại Hồng; trạm Viễn thông Đại Hồng, Vinfast Phước Lâm, Mỹ Tân

Ngày 10/9/2024 (7h00 - 14h00)

Trạm Bơm Đại Hiệp, Bơm Đồng Miếu, Tích Phú, Đường Đại Hiệp, Khu chuyên gia Groz Beckert, Gạch Đại Hiệp, TTGDNN Hoàng Long, Psco-01

Ngày 12/9/2024 (06h00-07h00 và 14h00-15h00)

Một phần xã Đại Tân, một phần xã Đại Minh, xã Đại Phong, Gạch tuynen Đại Phong, phụ tải trạm Bình Đông, Bình Tây

Ngày 12/9/2024 (6h00 - 15h00)

Trạm BV Bắc Quảng Nam (cơ sở 2), Phú An, Phú Thuận, Phú Thuận 2, Phú Long, Phú Long 2, Phú Long 4, Phú Xuân, May Đại Thắng, Bưu điện Đại Thắng

Khu vực: Huyện Đông Giang

Ngày 9/9/2024 (6h00 - 10h00)

Khu du lịch sinh thái Cổng trời và một phần xã Mà Cooih

Ngày 10/9/2024 (6h30 - 18h00)

Thôn 5 và thôn 6 xã Ba

Ngày 12/9/2024 (6h30 - 18h00)

Thôn 1 xã Ba và thôn Vầu xã Tư

Khu vực: Huyện Tây Giang

Ngày 11/9/2024 (7h00 - 11h00)

Xã Chơm, Ga Ri, xã A Xan

Quý khách hàng có thể tra cứu chi tiết lịch ngừng cấp điện theo mã khách hàng (có in trên hóa đơn tiền điện) tại trang web Công ty Điện lực Quảng Nam (http://pcquangnam.cpc.vn). Để được giải quyết các nhu cầu về dịch vụ điện, vui lòng liên hệ 19001909. Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo và mong nhận được sự hợp tác của quý khách hàng.