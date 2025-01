Quốc phòng - An ninh Lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy: Năm 2024 bắt giữ 227 vụ, 407 đối tượng phạm tội về ma túy (QNO) - Sáng 8/1/2025, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức hội nghị tổng kết công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy năm 2024.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh tổng kết công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy năm 2024. Ảnh: XUÂN MAI

Năm 2024, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy toàn tỉnh phát hiện, bắt giữ 227 vụ, 407 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ 2,353kg heroin, 1,997kg ma túy tổng hợp, 111kg cần sa và nhiều tang vật khác liên quan; phát hiện, xử lý hành chính 500 vụ, 691 đối tượng sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trong đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh chủ trì, phối hợp công an các đơn vị, địa phương phát hiện, bắt 35 vụ, 46 đối tượng phạm tội về ma túy; nổi bật là triệt xóa thành công 3 chuyên án, khởi tố, bắt giữ 13 đối tượng.

Số lượng lớn tang vật (tiền, cần sa) bị thu giữ trong một chuyên án ma túy. Ảnh: XUÂN MAI

Công tác tuyên truyền phòng chống ma túy được đẩy mạnh, mang lại hiệu quả thiết thực. Công tác phối hợp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm tuyến biên giới tỉnh Quảng Nam và Sê Kông (Lào) được triển khai chặt chẽ, hiệu quả.

Với những thành tích đạt được, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh được Bộ Công an tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” cấp cơ sở năm 2024.