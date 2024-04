Quốc phòng - An ninh Lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội tổ chức về nguồn (QNO) - Lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC về TTXH) Công an tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi và Kon Tum vừa tổ chức hoạt động về nguồn tại Quảng Nam.

Thượng tá Nguyễn Thành Nhân - Trưởng phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh Quảng Nam dâng hoa tại Khu di tích lịch sử An ninh khu 5. Ảnh: Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH

Đây là hoạt động nhân kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH (18/4/1946 - 18/4/2024).

Tại Khu di tích lịch sử An ninh khu 5 (Bắc Trà My), đoàn công tác dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ công ơn to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu và ngã xuống trên chiến trường khu 5.

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an 3 tỉnh cũng dâng hoa, dâng hương tại quần thể Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng (TP.Tam Kỳ); bày tỏ lòng thành kính, tri ân sự hy sinh to lớn của các Bà mẹ Việt Nam anh hùng đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Cán bộ, chiến sĩ dâng hoa tại Khu di tích lịch sử An ninh khu 5. Ảnh: Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH

Dịp này, lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi và Kon Tum tổ chức hoạt động giao lưu nhằm giáo dục chính trị tư tưởng, ôn lại truyền thống vẻ vang của lực lượng qua 78 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành.