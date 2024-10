Xã hội Lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Nam chủ động phòng chống bão Trà Mi (QNO) - Trước diễn biến phức tạp của bão Trà Mi, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo các đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh làm tốt công tác chuẩn bị, với phương châm “4 tại chỗ” và “3 sẵn sàng” để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại nếu bão đổ bộ vào đất liền Quảng Nam.

Bộ CHQS tỉnh kiểm tra phòng chống bão tại xã Tam Quang (huyện Núi Thành). Ảnh: TUẤN ANH

Trong sáng nay 24/10, đoàn công tác Bộ CHQS tỉnh do Thượng tá Trần Hữu Ích làm trưởng đoàn đã trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo công tác phòng chống bão tại xã Tam Quang (huyện Núi Thành) và xã Tam Thanh (TP.Tam Kỳ).

Thượng tá Trần Hữu Ích - Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết: “Bộ CHQS tỉnh đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương và phối hợp các sở, ban, ngành chỉ đạo các địa phương vùng xung yếu nhất gồm Nam Trà My, Bắc Trà My, Tây Giang và Nam Giang nhanh chóng xác định các nơi có nguy cơ sạt lở đất để di dời người dân đến nơi ở an toàn.

Đối với 6 huyện ven biển, Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp và chỉ đạo các địa phương kêu gọi tàu thuyền vào nơi trú ẩn an toàn; đồng thời phát huy lực lượng xung kích tại chỗ cấp xã hỗ trợ chằng chống nhà cửa, di dời người dân trước khi bão vào khu vực địa bàn tỉnh Quảng Nam”.

Thượng tá Trần Hữu Ích - Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh kiểm tra lương thực, thực phẩm dự trữ cho phòng chống lụt bão tại Ban CHQS huyện Núi Thành. Ảnh: TUẤN ANH

Bộ CHQS tỉnh yêu cầu ban CHQS cấp huyện chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành và chỉ đạo ban CHQS cấp xã sẵn sàng lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ giúp dân chằng chống nhà cửa, di dời người dân đến nơi an toàn, nhất là khu vực ven biển và miền núi có nguy cơ sạt lở cao.

Đồng thời nắm chắc số lượng tàu cá và ngư dân đánh bắt xa bờ; phối hợp lực lượng biên phòng liên lạc trực tiếp với các phương tiện hướng dẫn tìm nơi trú ẩn an toàn.

Bộ CHQS tỉnh cũng chỉ đạo ban CHQS cấp huyện sẵn sàng lực lượng, phương tiện, lương thực, thực phẩm để chủ động tham gia phòng chống, khắc phục hậu quả mưa bão, cứu hộ cứu nạn khi có tình huống xảy ra trên địa bàn.