Du lịch Lướt trên sóng nước Tràng An (VHQN) - “Thả hồn theo nắng Tràng An / Mái chèo gõ nhịp mênh mang dưới trời”. Khi người lái đò khua mái chèo rẽ sóng, chúng tôi đã thực sự lướt trôi nhẹ nhàng trên miền sông nước Tràng An…

Tràng An mùa lễ hội. ảnh: Mai Thành Chương

Đồng hóa thành sông

Trước khi khám phá Quần thể danh thắng Tràng An, chúng tôi có một ngày ngao du ở cố đô Hoa Lư - một địa danh gắn liền với tên tuổi vị anh hùng dân tộc Đinh Bộ Lĩnh - Đinh Tiên Hoàng.

Kinh đô Hoa Lư đã hoàn thành quá trình trùng tu, tôn tạo. Những gì còn lại qua mưa nắng, bom đạn… đủ để thấy về một tòa thành kiên cố cùng với ý chí sắt đá của cư dân Việt trong ý thức chủ quyền và tự tôn dân tộc. Vẫn hiện hữu nơi đây những ngọn núi cao chót vót xung quanh khu vực nền móng trường thành, đền thờ các vị vua, hoàng hậu, phi tần... Đó chính là đài quan sát, cũng là thành lũy vững chãi bảo vệ kinh đô Hoa Lư thuở nào.

Tràng An như một bức họa xuất sắc mà thiên nhiên cùng con người tạo tác. Đi thuyền qua các hang động và đền, phủ, qua mỗi hang như được vén tấm màn bí mật của một bức tranh đầy bí ẩn - nhận xét của người bạn đường khiến chúng tôi càng thêm háo hức..

Những cái tên như Đền Trình - hang Địa Linh - hang Tối - hang Sáng - hang Đền Trần - Đền Trần - hang Si - hang Sính - hang Tình - hang Ba Giọt - hang Nấu rượu - hang Phủ Khống - hang Trần - hang Quy Hậu… được người chèo đò giới thiệu.

Hầu hết hang động đều chỉ đi qua một lần, duy chỉ có hang Nấu rượu là con đường độc đạo buộc phải qua lại hai lần để rẽ về phía khác trên sông nước Tràng An.

Ngang qua hang Nấu rượu, bày ra trước mắt chúng tôi là hằng hà sa số chum vại lớn nhỏ dùng để đựng rượu ngày xưa. Khung cảnh gợi lên những liên tưởng ngút ngàn về men say cũng như về các anh hùng thiên hạ đệ nhất tửu…

Qua lời giới thiệu của chị lái đò, chúng tôi biết, phía dưới dòng nước trong xanh mà con đò lướt qua vẫn còn đó thảm thực vật nguyên vẹn, chính là dấu tích của cánh đồng men theo chân núi trong quá khứ chưa xa. Mới chớp mắt thôi mà đồng đã hóa thành sông…

Sông nước Tràng An

Mùa này, nước Tràng An xanh vắt, soi đến tận đáy với những tảo, lam đang nhú đọt non và cơ man cá nhiều chủng loại…

Thuyền đưa khách vào danh thắng Tràng An. ảnh: Mai Thành Chương

Cảnh sắc lộng lẫy của thiên nhiên cùng những xúc cảm từ lời thuyết minh của chính người bản địa mãi neo đậu trong tâm hồn chúng tôi sau mỗi động cựa tay chèo.

Đò qua Phủ Khống - điểm đến tâm linh gắn liền với câu chuyện cảm động về nghĩa cử cao đẹp của 7 vị trung thần thời vua Đinh Tiên Hoàng ở kinh đô Hoa Lư.

Qua hết điểm này, du khách leo gần bảy trăm bậc cấp lên xuống nữa là tới điểm tâm linh khá quan trọng của khu du lịch sinh thái Tràng An - đó là Đền Trần.

Dấu vết con đường hành lễ tới đền Trần những năm về trước vẫn còn đó giữa trời đất và đá núi Hoa Lư - như minh chứng cho niềm tin với những linh thiêng, huyền bí của tiền nhân một thuở.

Vẫn còn một vài điểm tâm linh nữa trên con đường xuôi về bến cũ trong hành trình gần bốn giờ đồng hồ khám phá Tràng An. Tuy nhiên, sự hấp dẫn của dấu tích nguyên thủy đã mất đi ít nhiều. Một vài di tích được trùng tu hoặc làm mới, phủ lên non xanh nước biếc Tràng An chiếc áo khác so với nét hoang sơ vốn dĩ của mình.

Một chút gợn buồn trên con đường về ấy đã được chị lái đò có giọng quê bình dị xua đi. Câu chuyện về một tuyến sông mới với nhiều hang động độc đáo, nhiều loài hoa cỏ kỳ thú sẽ được khai phá và đưa vào phục vụ du khách mở ra những khám phá mới. Lúc đó , con mắt của người khám phá không chỉ dừng lại ở những di tích tâm linh hay những hang động có kết cấu đơn giản…

Hình như chúng tôi không chỉ được lướt đi trên sóng nước với những dấu ấn thú vị. Trong dư âm của ngày chia tay Tràng An - Ninh Bình, vẫn còn đọng lại đâu đó giọng kể đều, ấm áp mà chân tình của chị lái đò tuổi bằng tuổi chị tôi hôm ấy.

Vâng, chính người lái đò ấy đã khiến chúng tôi có cảm giác như mình được trôi về một miền xa thẳm của Tràng An - Hoa Lư một thuở vàng son. Và, đâu đó trong lời kể như thì thầm với sóng nước, hiện lên rất rõ khát vọng về một cuộc sống đủ đầy của những con người vốn chân lấm tay bùn khi phải làm cuộc chia xa vĩnh viễn với ruộng đồng, vườn tược, nhà cửa để hòa vào cung cách làm ăn mới - du lịch sinh thái ngay trên quê hương mình!