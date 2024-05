Thế giới Mammoth - nhà máy thu giữ CO2 lớn nhất thế giới (QNO) - Mammoth - nhà máy hút CO2 ra khỏi bầu khí quyển góp phần làm sạch hành tinh bắt đầu hoạt động tại Iceland vào ngày 9/5 vừa qua.

Nhà máy thu giữ và tái chế CO 2 Mammoth của Iceland. Ảnh: Climeworks

Mammoth là nhà máy thương mại thu khí CO 2 trực tiếp do Công ty Climeworks của Thụy Sĩ xây dựng và vận hành.

Nhà máy Mammoth có quy mô lớn hơn 10 lần so với nhà máy thu giữ CO 2 đầu tiên trên thế giới Orca trước đây, cũng do Climeworks xây dựng và bắt đầu hoạt động vào năm 2021.

Climeworks bắt đầu xây dựng Mammoth vào tháng 6/2022. Nhà máy có thiết kế mô đun với không gian chứa 72 hộp thu gom - bộ phận chân không của máy thu giữ CO 2 từ không khí có thể xếp chồng lên nhau và di chuyển xung quanh dễ dàng.

Thu khí trực tiếp là công nghệ được thiết kế để hút không khí và loại bỏ CO 2 . Sau đó, CO 2 có thể được bơm sâu xuống lòng đất, tái sử dụng hoặc chuyển hóa thành các sản phẩm rắn.

Công ty Climeworks có kế hoạch vận chuyển CO 2 dưới lòng đất và sau đó sẽ chuyển hóa tự nhiên thành đá, khóa CO 2 vĩnh viễn. Climeworks đang hợp tác với Công ty Carbfix (Iceland) cho quá trình cô đặc này.

Đáng chú ý, toàn bộ năng lượng cho hoạt động của nhà máy Mammoth thông qua năng lượng địa nhiệt sạch và dồi dào của Iceland.

Giải pháp khí hậu thế hệ tiếp theo như Mammoth đang thu hút sự chú ý từ các chính phủ và ngành công nghiệp tư nhân khi con người tiếp tục đốt nhiên liệu hóa thạch. Nồng độ CO 2 làm nóng hành tinh trong khí quyển đạt mức cao kỷ lục vào năm 2023.

Khi hành tinh tiếp tục nóng lên với những hậu quả tàn khốc đối với con người và thiên nhiên, nhiều nhà khoa học cho rằng thế giới cần tìm cách loại bỏ CO 2 khỏi khí quyển bên cạnh việc cắt giảm nhanh chóng nhiên liệu hóa thạch.

Theo Climeworks, Mammoth sẽ có thể hút 36 nghìn tấn CO 2 từ khí quyển mỗi năm, tương đương với việc loại bỏ khí thải của khoảng 7.800 ô tô chạy bằng xăng trong một năm.

Với mỗi tấn CO 2 lưu trữ, Công ty Climeworks có thể tạo ra tín dụng CO 2 cho phép khách hàng bù đắp lượng khí thải nhà kính của họ.



Thiết bị thu hút CO 2 . Ảnh: Climeworks

Ông Jan Wurzbacher - đồng sáng lập và đồng Giám đốc điều hành Mammoth nhận định nhà máy chỉ là giai đoạn đầu tiên trong kế hoạch của Công ty Climeworks nhằm mở rộng quy mô loại bỏ CO 2 lên tới 1 triệu tấn mỗi năm vào năm 2030 và 1 tỷ tấn vào năm 2050.

Ông Stuart Haszeldine - Giáo sư chuyên về lĩnh vực thu hồi và lưu trữ CO 2 tại Đại học Edinburgh cho biết Mammoth là một bước quan trọng trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu.

Nhưng tất cả thiết bị loại bỏ CO 2 trên thế giới hiện chỉ có khả năng loại bỏ khoảng 0,01 triệu tấn CO 2 mỗi năm, thấp hơn rất nhiều so với mức 70 triệu tấn mỗi năm cần thiết vào năm 2030 để đáp ứng các mục tiêu về khí hậu toàn cầu.