Xã hội ‏Mãn nhãn đêm khai mạc Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng -DIFF 2024‏ ‏(QNO) - Đêm 8/6 , đội chủ nhà Việt Nam và đương kim vô địch Pháp đã khai mạc Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng DIFF 2024 bằng màn trình diễn pháo hoa đặc sắc với chủ đề “Tinh hoa văn hóa” ấn tượng.‏

Ông Lê Trung Chinh - Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng phát biểu khai mạc DIFF 2024. Ảnh của ban tổ chức



‏Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Lê Trung Chinh - Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng khẳng định: “Với chủ đề chung của lễ hội là k"ết nối toàn cầu - rạng rỡ năm châu", DIFF 2024 muốn gửi gắm thông điệp về sự kết nối giữa các dân tộc, các quốc gia, sự hòa quyện giữa con người và thiên nhiên để hướng đến một thế giới hòa bình, văn minh, phồn thịnh”.‏

‏Sau một năm chờ đợi, người dân Đà Nẵng và du khách trong và ngoài nước tiếp tục được chứng kiến những màn pháo hoa rực rỡ huyền ảo trên bầu trời sông Hàn. Toàn bộ hơn 10.000 chỗ ngồi năm nay đã chật kín khán giả từ chiều, hàng nghìn người dân chen chân trên những cây cầu và dọc hai bên bờ sông .‏

Đội chủ nhà Đà Nẵng mở màn pháo hoa ấn tượng. Ảnh của ban tổ chức

‏Màn đối đầu đầu tiên đến từ đương kim vô địch ArtEventia (Pháp) và đội pháo hoa Đà Nẵng (Việt Nam). Với kịch bản mang tên “Vũ điệu bầu trời”, đội Đà Nẵng đã mở màn trình diễn DIFF 2024 đẹp mắt, tinh tế và vỡ òa cảm xúc với 3 chương: Thiên đăng - nhân hòa - vượng quốc. ‏

‏Khi âm nhạc bắt đầu cũng là lúc các đợt pháo hoa bùng nổ, tỏa tia sáng rộng rực rỡ hơn bao giờ hết. Tạo hình tựa như những chú chim sải cánh bay cao biểu trưng cho sự phát triển và thăng hoa của thành phố biển xinh đẹp, lòng hiếu khách của người dân Đà Nẵng. Đỉnh cao là những chùm pháo cuối được bung nở liên tiếp, đan cài nhiều hiệu ứng ánh sáng như bàn tay nắm chặt trên bầu trời, thắp lên thông điệp về tình đoàn kết và hữu nghị giữa các dân tộc .‏

Màn trình diễn đỉnh cao của đội đương kim vô địch Pháp. Ảnh của ban tổ chức



‏Trong khi đó, đội Pháp khéo léo lấy linh vật của năm 2024 của văn hóa Việt Nam vẽ lên bầu trời đêm sông Hàn những “Vũ điệu của Rồng” đầy mê hoặc. Bắt đầu bằng âm hưởng hùng tráng, có phần da diết của "Lady Dragon” cùng những dòng ánh sáng uốn lượn như những chú rồng dũng mãnh xung trận. Những chùm pháo được xếp tầng, xoay chuyển liên hồi hòa nhịp theo những âm thanh cuốn hút của "The Light”, "Requiem for a dying sea”... Bùng nổ là khi những giai điệu sôi động của “Kill this love” do nhóm nhạc nữ Hàn Quốc Blackpink thể hiện cất lên, khiến những tràng pháo tay nổ lên không ngớt.‏

‏Bên cạnh cuộc so tài gay cấn bằng ánh sáng và âm thanh từ các đội thi, khán giả đến với khai mạc năm nay còn được thưởng thức một không gian nghệ thuật đặc sắc. Sân khấu DIFF được thiết kế lấy cảm hứng từ hình ảnh “bàn tay” với những ngón tay vươn cao, như thể đang nâng đỡ những chùm pháo hoa bung rạng rỡ trên bầu trời, nhấn mạnh sâu sắc về sự kết nối.‏

Điểm nhấn của DIFF 2024 là màn trình diễn nghệ thuật kết hợp biểu diễn cả trên bờ và dưới nước của đạo diễn Nguyễn Khải Anh. Đạo diễn đã thể hiện tài tình tinh hoa văn hóa truyền thống và nghệ thuật hiện đại, khi kết hợp giữa âm thanh ngọt ngào tình yêu trời biển trong "Lời ru Âu Lạc” do ca sĩ Tùng Dương trình bày với những màn trình diễn nhào lộn và xoay vòng trên không của những vận động viên flyboard đạt kỷ lục trong show thể thao Jetski Flyboard- lần đầu tiên xuất hiện tại DIFF năm nay.‏

Sau đêm khai mạc, đêm tiếp theo DIFF 2024 sẽ là cuộc tranh tài giữa các đội :Ý -Mỹ (thứ Bảy ngày 15/6) với chủ đề “Tuyệt tác thiên nhiên - made of Nature Wisdom”‏