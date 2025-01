Bạn cần biết Martech Đà Nẵng 2025: Cập nhật xu hướng mới trong lĩnh vực marketing & công nghệ (PR) - Martech Đà Nẵng 2025 là một sự kiện thể thao hấp dẫn và là cơ hội để doanh nghiệp cập nhật những xu hướng mới trong marketing và công nghệ. Những chủ đề nổi bật như ứng dụng AI trong SEO, bảo mật thông tin, livestream bán hàng và quản trị nhân sự 5.0 sẽ được các chuyên gia hàng đầu chia sẻ, mang đến nhiều giá trị thực tiễn cho doanh nghiệp trong kỷ nguyên số.

Hội tụ xu hướng công nghệ cùng Martech Đà Nẵng

Sự kết hợp hoàn hảo giữa AI và SEO

Một trong những xu hướng nổi bật được thảo luận tại Martech Đà Nẵng 2025 là sự ứng dụng của trí tuệ nhân tạo (AI) trong SEO. Trong những năm gần đây, AI đã trở thành công cụ quan trọng giúp tối ưu hóa kết quả tìm kiếm trên các công cụ như Google. Không còn đơn giản là tối ưu từ khóa, SEO đã tiến hóa thành một quy trình phức tạp hơn, với mục tiêu cung cấp giá trị thực cho người dùng.

AI giúp tự động hóa các nhiệm vụ SEO phức tạp, đồng thời cung cấp phân tích sâu sắc về hành vi của người dùng và xu hướng tìm kiếm. Bằng cách kết hợp AI vào SEO, doanh nghiệp có thể tối ưu hóa chiến lược nội dung, cải thiện trải nghiệm người dùng và nâng cao hiệu quả marketing trực tuyến.

Bảo mật thông tin trong kỷ nguyên số

Trong bối cảnh số hóa mạnh mẽ như hiện nay, bảo mật thông tin trở thành một vấn đề cực kỳ quan trọng. Các doanh nghiệp, đặc biệt là trong lĩnh vực marketing và công nghệ, đang đối mặt với nguy cơ bị tấn công mạng từ nhiều phương thức như phishing, malware hay khai thác lỗ hổng bảo mật.

Tại Martech Đà Nẵng 2025, Ngô Minh Hiếu (Hiếu PC) và Nguyễn Hưng (Co-Founder Vietnix) sẽ đưa ra những lời khuyên và chiến lược giúp các doanh nghiệp bảo vệ tài sản số của mình.

Mô hình quản trị nhân sự 5.0

Quản trị nhân sự trong thời đại 5.0 đang thay đổi mạnh mẽ với sự ứng dụng của công nghệ và các mô hình quản lý mới. Thời kỳ này đòi hỏi các nhà quản lý phải tinh thông về nghiệp vụ, sử dụng công nghệ để tối ưu hóa quy trình công việc, nâng cao hiệu quả và tăng cường sự sáng tạo của đội ngũ nhân viên.

Trương Bạch Dương (Giám đốc tư vấn doanh nghiệp khu vực Miền Trung của Base) sẽ giới thiệu các mô hình quản trị chủ động và trao quyền, giúp doanh nghiệp phát huy tối đa tiềm năng của nhân sự. Cùng với đó, việc áp dụng các công cụ công nghệ như phần mềm quản lý nhân sự, ứng dụng AI để phân tích dữ liệu nhân sự, sẽ giúp nâng cao hiệu quả công việc và tạo môi trường làm việc năng động, sáng tạo.

Livestream bán hàng: Cơ hội vàng trong thời đại số

Chiến lược marketing hiệu quả

Trong những năm gần đây, livestream bán hàng đã trở thành một chiến lược marketing mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội. Đây là một cách nhanh chóng và hiệu quả để doanh nghiệp tiếp cận khách hàng, gia tăng doanh thu và giảm thiểu chi phí.

Thạc sĩ - MC Lệ Chi sẽ chia sẻ cách thức xây dựng chiến lược livestream hiệu quả, từ việc chọn nền tảng phù hợp đến cách tạo nội dung hấp dẫn và lôi cuốn người xem. Livestream là một phương thức tăng cường sự tương tác với khách hàng, giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về nhu cầu và sở thích của người tiêu dùng.

Ứng dụng AI trong livestream bán hàng

Một trong những ứng dụng tiềm năng của AI trong livestream bán hàng là phân tích hành vi người xem và tối ưu hóa trải nghiệm người dùng. AI có thể giúp doanh nghiệp xác định được thời điểm tốt nhất để livestream, lựa chọn nội dung phù hợp với từng đối tượng khách hàng và thậm chí dự đoán những sản phẩm sẽ thu hút sự chú ý.

Các nhà tài trợ và đối tác hàng đầu tại Martech Đà Nẵng

Với sự tham gia của các nhà tài trợ kim cương, vàng, bạc và các đối tác truyền thông đáng tin cậy, Martech Đà Nẵng 2025 sẽ là một sự kiện đỉnh cao trong lĩnh vực marketing công nghệ.

●Đơn vị tổ chức: Martech Đà Nẵng & SEOVIP

●Đơn vị tài trợ kim cương: ZHOST

●Đơn vị tài trợ vàng: LA BÀN TOUR, INTERDATA, VIETNIX

●Đơn vị tài trợ bạc: VMCloudZ, BacklinkAZ, GAMIKEY, Seo Việt, TNGmarketing, The Football House.

●Đồng tài trợ: Jupiter Media, Nami Stay, Đại Việt Tourist, Mas Travel, DanaSEO, EnFood, HeroSEO.

●Đơn vị truyền thông & quà tặng: SEOVIP, ON+, Top10Danang, Wonder Media, EcomK, Base, Elocal, GMA, Rồng Tiên Sa Media, Do Agency, Vsang Marketing, Seo Việt.

Martech Đà Nẵng 2025 là cơ hội vàng để các doanh nghiệp cập nhật những xu hướng công nghệ mới nhất và học hỏi từ các chuyên gia hàng đầu trong ngành marketing. Áp dụng các công nghệ tiên tiến như AI, livestream bán hàng, bảo mật thông tin và quản trị nhân sự sẽ giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả hoạt động, giảm thiểu chi phí và phát triển bền vững trong thời đại số.

‎Thông tin sự kiện:

Workshop: 13h30 – 17h30, thứ Bảy, ngày 11/01/2025

Gala Dinner: 18h00 – 22h00 cùng ngày

Địa điểm: Royal Lotus Palace – 120A Nguyễn Văn Thoại, Đà Nẵng.

Link đăng ký: https://martechdanang.com/2025