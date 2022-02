[VIDEO] - Phụ nữ khởi nghiệp, nâng tầm sản phẩm OCOP

[VIDEO] - Vì tết an toàn, không tai nạn giao thông

HỒ QUÂN - THANH CÔNG | 29/01/2022 - 09:11

(QNO) – Để đảm bảo cho người dân trên địa bàn Quảng Nam vui xuân đón tết an toàn, lực lượng công an tỉnh và công an các địa phương liên tục ra quân tuyên truyền, tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.