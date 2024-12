Thông tin doanh nghiệp Miễn phí gói giải pháp doanh nghiệp khi dùng internet Viettel (QNO) - Tổng Công ty Viễn thông Viettel vừa thông báo triển khai chương trình ưu đãi dành cho khách hàng doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh đăng ký mới hoặc nâng cấp gói dịch vụ cáp quang FTTH.

Viettel cung cấp nhiều giải pháp công nghệ cho khách hàng. Ảnh: Viettel

Theo đó, khách hàng đăng ký mới FTTH hoặc nâng cấp cước phát sinh từ 400 nghìn đồng/tháng và đóng cước trước sẽ được miễn phí gói giải pháp doanh nghiệp gồm chữ ký số ViettelCA USBToken/Mysign, dịch vụ Hóa đơn điện tử, vBHXH. Thời gian ưu đãi tương ứng với số tháng đóng cước trước của gói FTTH.

Đối với khách hàng nâng cấp gói FTTH dưới 400 nghìn đồng/tháng và khách hàng mới hòa mạng hoặc đang sử dụng dịch vụ di động Viettel cũng được đăng ký sử dụng gói ưu đãi dịch vụ giải pháp doanh nghiệp với giá chỉ 80 nghìn đồng/tháng.

Viettel-CA là giải pháp hiện đại an toàn và bảo mật, chữ ký số dùng thay cho chữ ký tay truyền thống trên các loại văn bản/tài liệu trên nền Internet. Giải pháp được Bộ TT-TT cấp phép đạt tiêu chuẩn quốc tế về bảo mật, có tính pháp lý và được pháp luật công nhận..

Không chỉ nhanh chóng, tiện lợi, an toàn, dịch vụ Viettel CA còn đáp ứng đầy đủ các quy định hiện hành của Bộ Tài chính, giúp rút ngắn thời gian giao dịch, tiết kiệm thời gian và công sức; tiết kiệm chi phí trong việc in ấn, chuyển phát, quản lý tài liệu…; đảm bảo tính an toàn bảo mật thông tin tuyệt đối; đảm bảo tính pháp lý trong các giao dịch điện tử.

Để tìm hiểu về chương trình ưu đãi và các sản phẩm, dịch vụ Viettel, mời khách hàng liên hệ tổng đài 18008000 hoặc truy cập website: https://sme.viettel.vn