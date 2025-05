Văn hóa Miễn phí vé tham quan Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng vào ngày 18/5 (QNO) - Thông tin từ Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng, bảo tàng này sẽ miễn phí vé tham quan với người dân và du khách vào Ngày quốc tế bảo tàng (18/5).

Một góc Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng. Ảnh: QUỐC TUẤN

Dịp này, Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng cũng tổ chức một số hoạt động ý nghĩa nhằm kết nối, thu hút công chúng, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, dễ tiếp cận cho người dân và du khách, không chỉ trực tiếp tại các không gian trưng bày thực tế tại bảo tàng mà còn trên không gian mạng.

Trong đó, sẽ mở cửa triển lãm “Các tác phẩm đồ họa của Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng” từ ngày 18/5 đến hết ngày 25/5; triển lãm giới thiệu hơn 40 tác phẩm đồ họa đặc sắc được tuyển chọn từ bộ

sưu tập tranh đồ họa của bảo tàng.

Các tác phẩm với nhiều đề tài độc đáo, đa dạng về kỹ thuật như: Thủ ấn họa, in thạch bản, in đồng, in mica, in khắc gỗ, in lưới, in

thạch cao, đồ họa bút sắt… được sáng tác bởi các họa sĩ Việt Nam và quốc tế như: Lê Bá Đảng, Trần Nguyên Đán, Nguyễn Tường Vinh, Duy Ninh, Đinh Lực, Nguyễn Thị Hải Hòa, Sivilay Sapasert (Lào), Sone Khoupaserth (Lào), Marilyn Mase (Mỹ), Candy Nartonis (Mỹ)…

Đồng thời, ra mắt không gian triển lãm trực tuyến “DNFAM ONLINE GALLERY”. Không gian trưng bày sẽ có giao diện bắt mắt, ấn tượng và nhanh chóng nhằm đáp ứng nhu cầu tham quan, thưởng lãm đối với công chúng muốn tìm hiểu và tham quan bảo tàng từ xa.

Tác phẩm "Chùa Cầu Hội An" - In khắc gỗ (màu trên vải) của hoa sĩ Trần Nguyên Đán sáng tác năm 1995 sẽ được trưng bày tại triển lãm “Các tác phẩm đồ họa của Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng”.

Ngoài ra, bảo tàng cũng tổ chức hoạt động “Ngày hội sắc màu” vào sáng 18/5 với các hoạt động trải nghiệm gồm: Ký họa chân dung; viết thư pháp; vẽ tranh trên cát; vẽ tranh màu bột, màu sáp dầu; khắc và in tranh đồ họa.