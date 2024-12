Chính quyền - đoàn thể Mô hình "3 tốt" ở Điện Phương Cùng với việc chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, Mặt trận phường Điện Phương (thị xã Điện Bàn) đã thực hiện mô hình “3 tốt” (môi trường tốt, an ninh trật tự tốt, đời sống nhân dân tốt) đạt nhiều kết quả, góp phần đem lại diện mạo mới cho đô thị trẻ năng động.

Công an phường Điện Phương ra quân tuần tra, kiểm soát tình hình ANTT

Triêm Trung 2 là khối phố trung tâm của phường Điện Phương, có 265 hộ gia đình. Năm 2018, Triêm Trung 2 đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiễu mẫu, năm 2023 xã Điện Phương được công nhận lên phường, Triêm Trung 2 thành khối phố với nhiều nhà cao tầng nằm hài hòa trong khung cảnh thiên nhiên yên bình.

Khi Mặt trận phường phát động và triển khai thực hiện mô hình “3 tốt”, Chi ủy, Ban nhân dân, Ban công tác mặt trận khối phố Triêm Trung 2 phối hợp tuyên truyền đến từng hộ gia đình.

Bà Phạm Thị Đông - Trưởng ban công tác mặt trận khối phố kể, chúng tôi “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để giải thích cho các hộ gia đình biết như thế nào là môi trường tốt, an ninh trật tự tốt, đời sống nhân dân tốt, từ đó người dân hiểu ra và cùng chung tay thực hiện.

Bằng nguồn xã hội hóa, nhân dân khối phố đã xây dựng cổng chào, các hộ gia đình vận động nhau trồng nhiều cây xanh bóng mát kết hợp trồng hoa cây cảnh trong vườn nhà...

Tuyến đường tự quản khối phố Triêm Nam, phường Điện Phương

“Về an ninh trật tự thì chúng tôi có lợi thế là chi hội cựu chiến binh khối phố thường xuyên duy trì mô hình “1+3”, có nghĩa là mỗi gia đình hội viên cựu chiến binh giúp 3 hộ nhân dân liền kề không có người thân vi phạm pháp luật.

Rồi lực lượng Công an phường cùng với lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở thường xuyên tuần tra, kiểm soát nên tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo” - bà Đông cho biết.

Hiện nay các đám tang ở Điện Phương hầu hết gia chủ nghèo khó hay vương giả đều mời khách đến thăm viếng dùng hạt dưa, bánh kẹo, thuốc lá. Việc này gây tốn kém cho gia chủ lại xả rác mất vệ sinh, hút thuốc lá nơi đông người ảnh hưởng đến sức khỏe những người xung quanh nên cần thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang.

Xuất phát từ thực tế, ngày 11/10/2024, Mặt trận phường phát động, ra mắt mô hình “Không dùng hạt dưa, bánh kẹo, thuốc lá trong đám tang”. Tại buổi ra mắt, có 10 ý kiến của 10 khối phố đồng tình hưởng ứng thực hiện.

Trồng hoa, cây cảnh xây dựng khu dân dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp tại phường Điện Phương

Ông Dương Phú Mẫn - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Điện Phương cho rằng nếu như tất cả các đám tang trên địa bàn phường được tổ chức trang trọng, tiết kiệm, thể hiện nghĩa cử cao đẹp sẽ làm tăng sự tôn nghiêm, thành kính với người đã khuất và góp phần sẻ chia trách nhiệm vì cộng đồng, hướng đến xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

“Mặt trận phường phát huy tính dân chủ, tính tự quản, cộng đồng trách nhiệm trong nhân dân thông qua việc tổ chức các diễn đàn, tọa đàm để nhân dân hiến kế, tìm giải pháp cụ thể, thiết thực nhằm thực hiện mô hình “3 tốt” tại địa phương thật sự hiệu quả” - ông Mẫn cho biết thêm.

Ông Đặng Hữu Tú - Bí thư Đảng ủy phường Điện Phương khẳng định, mô hình “3 tốt” ở 10 khối phố trong thời gian qua đã chứng minh tính hiệu quả trong việc nâng cao đời sống nhân dân tại cộng đồng dân cư, người dân phấn khởi tham gia với ý thức trách nhiệm cao, cải thiện rõ diện mạo đô thị tại địa phương.