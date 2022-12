Cộng đồng Hội An tái sử dụng gần 30.000 lượt bao bì

(QNO) - Sau hơn một tháng khai trương và đưa vào hoạt động mô hình Trạm Đong Đầy tại chợ Hội An, đến nay trạm đã thu gom được hơn 250 chai lọ được tái sử dụng để đong đầy sản phẩm. Đáng nói là qua hoạt động này, ý thức về phân loại, tái sử dụng rác thải nhựa của bà con tiểu thương tại chợ được nâng cao, hạn chế sử dụng các sản phẩm chai lọ nhựa dùng một lần.

Tái sử dụng chai lọ để đong đầy sản phẩm tẩy rửa tại chợ Hội An.

Mô hình Trạm Đong Đầy do UBND thành phố phối hợp với Doanh nghiệp xã hội Refillables Đong Đầy Hội An thực hiện. Tất cả các sản phẩm tẩy rửa được đong đầy đều có nguồn gốc xuất xứ và chứng nhận an toàn với sức khoẻ. Từ năm 2018 đến nay, doanh nghiệp và cộng đồng tại Hội An đã cùng đong đầy và tái sử dụng được gần 30.000 lượt bao bì.

Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong phong trào nói không với túi ni-lông và rác thải nhựa trên địa bàn thành phố, đồng thời tăng cơ hội để người dân và hộ tiểu thương được tiếp cận những sản phẩm có nguồn gốc hữu cơ, an toàn với sức khoẻ người tiêu dùng, UBND thành phố đang chỉ đạo các ngành phối hợp tuyên truyền các nội dung về giảm thiểu rác thải nhựa cũng như hoạt động mô hình Trạm Đong Đầy tại chợ Hội An, phấn đấu từ nay tới cuối năm tất cả các sản phẩm tẩy rửa tại Trạm Đong Đầy giảm 5%.