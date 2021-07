Doanh nghiệp tận thu đất ở Tam Mỹ Đông: Sai phạm kéo dài

Ngoài tận thu đất ở khu vực Hòn Một, xã Tam Mỹ Đông (Núi Thành) không đúng phương án được duyệt, Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Hưng Đức Vinh còn gây ô nhiễm môi trường trong quá trình vận chuyển đất, chưa chấp hành đầy đủ quy định ghi trong giấy phép.

Công ty Hưng Đức Vinh khai thác đất ở khu vực Hòn Một, thôn Đa Phú 2 xã Tam Mỹ Tây, Núi Thành . Ảnh: H.P

Không thực hiện đúng cam kết

Đường ĐH7 qua địa bàn xã Tam Mỹ Đông nhiều năm nay là “điểm nóng” ô nhiễm không khí. Tại các lần đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp tiếp xúc cử tri, người dân địa phương rất bức xúc về việc Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Hưng Đức Vinh (gọi tắt Công ty Hưng Đức Vinh) không thực hiện tưới nước từ đường ĐH7 đến khu vực khai thác gây ô nhiễm môi trường, phát tán lượng bụi lớn. Địa phương đã nhiều lần mời doanh nghiệp đến làm việc để yêu cầu chấn chỉnh hoạt động khai thác, gần đây nhất là ngày 24.6.2021.

Theo người dân thôn Đa Phú 2 (xã Tam Mỹ Đông), trong quá trình vận chuyển đất, có nhiều thời điểm công ty không tưới nước đường, để rơi vãi đất; khai thác khoáng sản vượt độ sâu, ngoài ranh giới cho phép. Mỗi ngày có ít nhất 20 xe tải trọng lớn vận chuyển đất qua lại tuyến đường ĐH7, gây hư hại mặt đường, làm xáo trộn đời sống sinh hoạt của người dân.

Ông N.V.A, người dân thôn Đa Phú 2 nói: “Vào những ngày nắng nóng, có gió to, bụi đất tạt thẳng vào nhà, suốt ngày then cài cửa đóng. Xe chở quá tải trọng, lại nối đuôi nhau dài cả trăm mét, vừa ô nhiễm khí bụi vừa tiếng ồn. Do bức xúc người dân ra cấm đường, kiến nghị chính quyền dừng việc tận thu đất tại đồi Hòn Một. Doanh nghiệp đã mượn hình thức cải tạo trang trại chớ thực chất là xúc đất đem bán”.

Biên bản làm việc giữa UBND xã Tam Mỹ Đông với Công ty Hưng Đức Vinh ngày 24.6.2021 khẳng định, doanh nghiệp đã thực hiện không đúng các nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt tại Quyết định số 2922 ngày 14.8.2017 của UBND tỉnh và các yêu cầu trong quyết định phê duyệt báo cáo.

Trong khi đó, thông tin từ các ngành chức năng cho biết, doanh nghiệp này chưa nộp tiền ký quỹ phục hồi môi trường, chưa nộp đủ tiền đóng góp xây dựng hạ tầng địa phương, tiền thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường. Sai phạm rõ nhất là Công ty Hưng Đức Vinh còn nợ tiền thuế và tiền phạt, tiền chậm nộp hơn 3 tỷ đồng.

Đáng nói hơn, trong quá trình cải tạo mặt bằng tại khu vực Hòn Một, doanh nghiệp còn tự ý khai thác đất của người dân. Đơn cử, ngày 4.6.2021, UBND xã Tam Mỹ Tây nhận được đơn kiến nghị của bà Dương Thị Thùy Hoanh về việc Công ty Hưng Đức Vinh tự ý khai thác đất trên thửa đất số 268 và thửa 231 tờ bản đồ số 01 của bà Hoanh khi chưa có sự thống nhất của chủ sử dụng đất.

Trước các sai phạm của Công ty TNHH Hưng Đức Vinh, UBND huyện Núi Thành đã có văn bản gửi Sở TN-MT đề nghị kiểm tra thu hồi quyết định cho phép khai thác khoáng sản đất san lấp trong quá trình xây dựng trang trại.

Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản

Ngày 25.1.2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 386 về việc cho phép Công ty Hưng Đức Vinh được khai thác khoáng sản đất san lấp, xây dựng công trình trong quá trình xây dựng trang trại nông lâm nghiệp kết hợp tại thôn Đa Phú 2, xã Tam Mỹ Đông.

Theo đó, tổng diện tích khu vực được phép khai thác là hơn 12ha, với trữ lượng khai thác hơn 863.000m3, thời gian khai thác gần 5 năm kể từ ngày ký quyết định. Doanh nghiệp này bắt đầu khai thác từ tháng 5.2018 đến 6.2019 thì tạm dừng. Đến tháng 4.2021, doanh nghiệp này khai thác trở lại.

Qua thu thập của chúng tôi, trong quá trình tận thu khoáng sản, một bản “Hợp đồng chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản” giữa bên chuyển nhượng là Công ty Hưng Đức Vinh và bên nhận là Công ty TNHH Thương mại, xây dựng và dịch vụ Song Bảo Chu Lai (gọi tắt Công ty Song Bảo Chu Lai) được lập. Hợp đồng này được công chứng ngày 8.8.2019 tại Văn phòng công chứng Duy Xuyên.

Công ty Hưng Đức Vinh đã chuyển nhượng cho Công ty Song Bảo Chu Lai (do ông Lê Quốc Vinh đại diện theo pháp luật) toàn bộ quyền khai thác khoáng sản đất san lấp, xây dựng công trình trong quá trình xây dựng trang trại nông lâm kết hợp tại thôn Đa Phú 2 (xã Tam Mỹ Đông) theo Quyết định số 386 của UBND tỉnh. Giá chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản nêu trên là 6 tỷ đồng.

Trong hợp đồng nêu trên, bà Nguyễn Thị Thắm đứng tên Giám đốc Công ty Hưng Đức Vinh để ký với Công ty Song Bảo Chu Lai. Tuy nhiên, trong một diễn biến mới, 2 đại diện pháp luật hợp pháp của Công ty Hưng Đức Vinh là ông Nguyễn Đình Thông và ông Phạm Việt Anh có đơn gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tố giác bà Thắm giả mạo con dấu, chữ ký người khác để tự thực hiện việc thay đổi người đại diện pháp luật của Công ty Hưng Đức Vinh. Vấn đề này đang được Công an tỉnh điều tra xác minh.