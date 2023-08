(QNO) - Ngày 17/8, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh ký Công điện 04/CĐ-UBND về việc tập trung phòng, chống, giảm thiệt hại do sạt lở đất, bờ sông, bờ biển và lũ quét trên địa bàn tỉnh.

Giảm thiệt hại do sạt lở đất, lũ quét, sạt lở bờ sông, bờ biển. Ảnh:N.P

Để chủ động phòng, chống sạt lở, bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản cho người dân và công trình cơ sở hạ tầng do sạt lở đất, bờ sông, bờ biển và lũ quét trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm nắm chắc tình hình, chủ động chỉ đạo, đôn đốc, triển khai các biện pháp cần thiết theo thẩm quyền, bảo đảm kịp thời, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương để kiểm soát, giảm thiệt hại do sạt lở đất, lũ quét, sạt lở bờ sông, bờ biển.

Trong đó tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc Công điện số 02/CĐ-UBND ngày 11/7/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chủ động công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, công tác phòng chống sạt lở, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân trước và trong mùa mưa lũ trên địa bàn tỉnh.

Đối với khu vực đã phát hiện có nguy cơ sạt lở, lũ quét phải kiên quyết di dời người dân và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm hoặc có phương án chủ động đảm bảo an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại tài sản cho người dân, không để xảy ra tình huống bị động, bất ngờ.

Tiếp tục tổ chức rà soát kỹ, phát hiện kịp thời các khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ quét, nhất là các khu vực có dân cư, trường học, công sở, doanh trại, nhà máy, xí nghiệp… Chỉ đạo tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân nhận biết về dấu hiệu, nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ quét để huy động sức mạnh của Nhân dân trong việc phát hiện, thông báo các khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét; hướng dẫn kỹ năng để người dân chủ động ứng phó khi có sự cố, hạn chế thiệt hại, đặc biệt cần chú ý có hình thức tuyên truyền, hướng dẫn phù hợp, kịp thời đối với người dân ở thôn, bản vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Chủ động chỉ đạo, triển khai kịp thời, hiệu quả công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai và cứu hộ, cứu nạn trong mọi tình huống, đảm bảo phù hợp với thực tế tại địa phương, đơn vị phụ trách, không để bị động, bất ngờ, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh và pháp luật nếu để xảy ra thiệt hại lớn do thiếu trách nhiệm, chậm trễ, chủ quan trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai ứng phó với thiên tai.

Kiểm soát chặt chẽ công tác quy hoạch xây dựng và hoạt động xây dựng, nhất là việc xây dựng nhà cửa, công trình ở khu vực địa hình sườn dốc, ven sông, suối, kênh rạch, ven biển, vùng có nguy cơ xảy ra tai biến địa chất. Nghiêm cấm và xử lý nghiêm việc chặt phá rừng, nhất là rừng phòng hộ, rừng đặc dụng.

Tổ chức rà soát, thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm, triệt để các trường hợp vi phạm các quy định về quản lý sử dụng đất; quản lý, bảo vệ rừng; hoạt động xây dựng; khai thác, tập kết khoáng sản trái phép theo đúng quy định của pháp luật để giảm nguy cơ rủi ro thiên tai, hạn chế xảy ra sạt lở, lũ quét, ngập úng.

Tổ chức rà soát, chỉ đạo xây dựng dự án, báo cáo cấp có thẩm quyền bố trí và huy động nguồn lực để thực hiện các dự án mang tính căn cơ, bài bản, bền vững nhằm phòng, chống sạt lở, chủ động di dời dân cư ra khỏi vùng nguy hiểm do thiên tai, nhất là khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở, lũ quét.

Rà soát công tác bảo đảm an toàn công trình hồ chứa nước, nhất là các hồ đập xung yếu, không để xảy ra sự cố bất ngờ gây thiệt hại về tính mạng của Nhân dân.

Rà soát, kiểm tra các tuyến đường giao thông, nhất là khu vực miền núi; kịp thời phát hiện khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở, ngập sâu để có phương án chủ động đảm bảo giao thông và an toàn giao thông, đặc biệt là các trục đường giao thông chính.