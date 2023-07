Hội An nâng cao hiệu quả phân loại rác tại nguồn

TP.Hội An đang chú trọng thực hiện nhiều giải pháp đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động phân loại rác tại nguồn nhằm góp phần bảo vệ môi trường.

Các mô hình khuyến khích tái sử dụng chai lọ và dùng các sản phẩm tẩy rửa thân thiện với môi trường sẽ được nâng cao hiệu quả và tính bền vững. Ảnh: Phan Sơn.

Tháng 5 vừa qua, với sự hỗ trợ của Liên minh Bảo tồn thiên nhiên quốc tế, Trung tâm Xây dựng và thúc đẩy phát triển bền vững, TP.Hội An triển khai thí điểm phân loại rác tại nguồn và thu phí rác thải theo khối lượng phát sinh tại một số hộ dân trên địa bàn phường Cẩm Nam.

Trong đó, các hoạt động trọng tâm là đẩy mạnh truyền thông, vận động, phát túi đựng rác cho người dân; theo dõi lượng rác thải phát sinh và đánh giá. Từ 10 hộ thực hiện trong tuần đầu tiên, đến tuần thứ ba đã có 120 hộ dân tham gia việc thí điểm này.

“Tôi thấy việc phân loại rác rồi thu tiền theo lượng rác của mỗi hộ gia đình cũng tốt. Mình giảm rác để nộp ít tiền lại, rồi đỡ thải ra môi trường hơn. Như nhà tôi thì lá cây, rau củ thừa là tôi ủ trong thùng xốp để làm phân, rồi tôi cũng hay giặt sạch và phơi khô bao ny lon để khi cần mình dùng lại” - bà Đặng Thị Mười (khối Xuyên Trung, phường Cẩm Nam) chia sẻ.

Tại TP.Hội An, việc thu gom và phân loại rác thải tại nguồn được thực hiện thí điểm đầu tiên ở 4 phường trung tâm là Minh An, Cẩm Phô, Sơn Phong, Tân An vào năm 2012. Đến năm 2014, UBND thành phố tiếp tục mở rộng ra toàn địa bàn (trừ xã đảo Tân Hiệp thu gom xử lý tại chỗ).

Theo ông Nguyễn Thanh Sơn - Phó Trưởng phòng TN-MT TP.Hội An, qua kết quả giám sát phân loại rác cho thấy, từ năm 2016 đến 2019, tỷ lệ và chất lượng phân loại rác tại nguồn tại Hội An đạt tương đối cao, từ gần 70% đến trên 75%. Việc duy trì hoạt động phân loại rác tại nguồn vừa qua đã giúp cho thành phố giảm được khoảng 30% lượng rác phải đem đi chôn lấp, tạo cơ sở để xây dựng lộ trình hướng đến nền kinh tế tuần hoàn, biến rác thải thành tài nguyên.

Tuy nhiên, sau giai đoạn đầu có nhiều kết quả tích cực, bắt đầu từ năm 2020, tỷ lệ phân loại rác tại nguồn của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hộ gia đình trên địa bàn TP.Hội An giảm sút đáng kể, chỉ đạt 54,5% vào cuối năm 2021. Đến cuối quý I năm 2022, tỷ lệ này bắt đầu được cải thiện đáng kể, đạt 66,9%.

Việc phân loại rác tại nguồn ở Hội An còn hạn chế do nhiều nguyên nhân như công tác giám sát phân loại rác tại nguồn chưa được các địa phương thực hiện thường xuyên, quyết liệt; hệ sinh thái tái chế chưa đủ lớn để đáp ứng nhu cầu đầu ra của rác thải sau khi được phân loại...

Ông Nguyễn Thế Hùng - Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An cho hay thành phố sẽ nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động phân loại rác thải tại nguồn để giảm thiểu lượng rác thải phát sinh; tăng cường khả năng tái chế, tái sử dụng, thu hồi năng lượng, giảm áp lực cho thành phố trong công tác quản lý chất thải rắn.

Cùng với đẩy mạnh truyền thông tạo sự lan tỏa và nâng cao hơn nữa nhận thức của cộng đồng, doanh nghiệp và du khách về phân loại rác tại nguồn, thành phố cũng khuyến khích người dân, doanh nghiệp thực hiện những giải pháp phù hợp nhằm thực hiện phân loại rác tại nguồn, giảm thiểu rác thải, làm phân compost…, tiến tới thu phí xử lý rác thải theo khối lượng rác phát sinh.

“Công tác truyền thông, vận động là hết sức quan trọng để nâng cao chất lượng hoạt động phân loại rác tại nguồn. Thành phố sẽ đẩy mạnh bằng nhiều hình thức thông qua hệ thống truyền thanh, trong các buổi sinh hoạt, hội họp dân cư rồi phát huy vai trò của đoàn thanh niên, hội phụ nữ. Bên cạnh đó, các xã phường cũng cần chú trọng hơn nữ việc kiểm tra, giám sát đối với hoạt động phân loại rác” - ông Nguyễn Thế Hùng nói.