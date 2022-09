Hội An phát động giảm thiểu sản phẩm nhựa dùng một lần

(QNO) - Sáng nay 9.9, UBND TP.Hội An tổ chức lễ phát động "Cộng đồng giảm thiểu sản phẩm nhựa dùng một lần hướng đến xây dựng Hội An trở thành điểm đến xanh". Chương trình hưởng ứng ngày "Hội An nói không với túi ni lông" - ngày 9.9 hằng năm kể từ năm 2009.

Đại diện các bên liên quan thể hiện hành động chung tay tiết giảm rác thải nhựa dùng một lần. Ảnh: Q.T

Qua 13 năm phát động và triển khai, Hội An đã nhận được nhiều tín hiệu tích cực trong việc kéo giảm phát thải nhựa dùng một lần và túi ni lông với sự hưởng ứng mạnh mẽ của cộng đồng người dân và doanh nghiệp. Nhiều mô hình hay như: "Văn phòng xanh", "Ngôi nhà xanh", "Chi hội phụ nữ xách giỏ đi chợ"... được triển khai trên địa bàn thành phố thời gian qua.

Dù vậy, số liệu thống kê năm 2021 cho thấy, tỷ lệ nhựa dùng một lần vẫn chiếm khoảng 23% tổng khối lượng rác thải phát sinh hằng ngày trên địa bàn thành phố. Thông qua lễ phát động, UBND TP.Hội An muốn lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa các hành động để tiết giảm việc sử dụng rác thải nhựa dùng một lần, hướng đến xây dựng Hội An trở thành điểm đến xanh, thành phố sinh thái - văn hóa - du lịch.

Thời gian qua Hội An có nhiều mô hình hay kéo giảm phát thải nhựa dùng một lần. Ảnh: Q.T

Tại lễ phát động, Hội LHPN TP.Hội An tiếp tục đề ra các nhiệm vụ để thúc đẩy vai trò của phụ nữ trong việc tiên phong tiết giảm rác thải nhựa dùng một lần và túi ni lông. Phường Minh An và phường Cẩm Phô cũng ra mắt 2 mô hình tổ phụ nữ giám sát cộng đồng "Nói không với sản phẩm nhựa dùng một lần"; Câu lạc bộ Phụ nữ vượt lên chính mình ở phường Cẩm Nam ra mắt mô hình tái chế rác thải tạo nguồn sinh kế.

Dịp này cũng diễn ra hội thi "Phụ nữ Hội An nói không với sản phẩm nhựa dùng một lần" năm 2022 với nhiều tiết mục, sản phẩm sinh động, thiết thực.