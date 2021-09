Hội Nông dân Quảng Nam bàn giao 40 thùng thu gom rác cho xã Quế Mỹ

(QNO) - Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam vừa bàn giao và đưa vào sử dụng 40 thùng thu gom rác thải cho Hội Nông dân xã Quế Mỹ (Quế Sơn).

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh bàn giao thùng thu gom rác.

Đây là dự án “Xây dựng mô hình hội nông dân thu gom, phân loại rác thải nông thôn gắn với bảo vệ môi trường” được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đầu tư với nguồn kinh phí hơn 100 triệu đồng. Sau khi bàn giao, số thùng rác này được các hội viên nông dân lắp đặt, đưa vào sử dụng thu gom rác thải sinh hoạt tại 4 thôn của xã Quế Mỹ, góp phần hạn chế tình trạng vứt rác bừa bãi, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, giữ gìn môi trường sống xanh - sạch trong cộng đồng.

Trước đó, Hội Nông dân Quảng Nam cũng đã kiểm tra và bàn giao 4.800 con gà giống cho 5 hộ gia đình tại xã Tam Thăng, TP.Tam Kỳ. Số gà giống này nằm trong dự án “Xây dựng mô hình ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong nuôi gà thương phẩm theo hướng an toàn sinh học” do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đầu tư. Ngoài ra, các hộ gia đình hội viên nông dân còn được tập huấn phương pháp chăn nuôi, hỗ trợ thức ăn hỗn hợp và các loại chế phẩm vi sinh vật để nuôi gà thương phẩm theo hướng an toàn sinh học. Tổng kinh phí dự án gần 232 triệu đồng từ nguồn của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.